El PSOE i Podem s’aplanen el camí per a uns comptes socials

Després que el sostre de despesa es convertís en la pedra a la sabata de les primeres setmanes del govern de Pedro Sánchez, l’executiu respira abans d’una tardor que es preveu complicada per als socialistes. El govern espanyol i la formació lila van pactar dimecres a la nit reformar la llei d’estabilitat pressupostària per eliminar el veto del Senat (on el PP té majoria) al sostre de despesa.

El pacte al qual han arribat el govern espanyol i Podem és rellevant perquè, en una segona votació del sostre de despesa al Congrés el govern espanyol tindrà més a prop l’aprovació de la mesura bàsica per començar a parlar de pressupostos. El 27 de juliol els socis del PSOE a la moció de censura van abstenir-se, a excepció del PNB, que hi va votar a favor. Precisament, PDECat i ERC havien exigit aquesta reforma de la llei com una condició per repensar el sentit del seu vot.

El pacte, a més, suposa un nou punt d’inflexió en les relacions de dos partits que, després del desglaç per l’arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa, van topar arran de diferents episodis, com les gravacions a l’examant del rei, el llistat de l’amnistia fiscal, la renovació de RTVE i el mateix sostre de despesa.

Ara, el nou apropament aplana el camí cap a la negociació pressupostària. Després de set anys de govern del PP marcats per la crisi econòmica, les dues formacions volen penjar-se la medalla de fer els pressupostos més socials dels últims temps. A falta de menys de dos anys per a les eleccions (si Sánchez manté la seva voluntat d’esgotar la legislatura), Podem i PSOE volen demostrar la capacitat de canvi del bloc d’esquerres. La coportaveu d’En Comú Podem, Lucía Martín, va apuntar ahir que si la negociació anés bé “s’obriria un camí per parlar de pressupostos amb temes com l’habitatge, el feminisme o les pensions”.

Precisament, la derogació de la llei d’estabilitat pressupostària era un dels requisits plantejats per Podem per repensar-se el vot a canvi del seu suport als objectius d’estabilitat 2019-2021. D’entrada, el govern espanyol s’hi havia negat perquè ho entenia com una ruptura amb Brussel·les.

Però finalment s’ha optat per una reforma parcial, després que els últims dies el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, hagin estat parlant intensament sobre aquest assumpte.

En el marc de la negociació, que continuarà els pròxims dies, el secretari d’organització de Podem, Pablo Echenique, va apuntar que també s’ha avançat en un principi d’acord per eliminar el copagament farmacèutic i per actualitzar les pensions del 2018 i el 2019 d’acord amb l’IPC.

Com era d’esperar, el pacte entre Podem i PSOE no va agradar gens als principals partits de l’oposició. Marcant perfil dur, el portaveu del grup parlamentari del PP al Senat, Ignacio Cosidó, va afirmar que el seu partit es planteja portar al Tribunal Constitucional (TC) l’acord entre el govern espanyol i Podem.

En una visita a Maó, el president del PP, Pablo Casado, va demanar a Sánchez que “deixi de ser ostatge de les polítiques fracassades de l’esquerra radical” i el va acusar de voler “carregar-se” la separació de poders amb “filibusterisme parlamentari”.

“Tots dos volen carregar-se el repartiment i la separació de poders a Espanya, i vulnerar la base democràtica de contrapesos entre el poder executiu i el legislatiu”, va denunciar Casado, que es va preguntar “què diria el PSOE si això ho fessin Trump als EUA o Viktor Orbán a Hongria”. En la mateixa línia, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va acusar el govern de Sánchez “i els seus socis populistes” de buscar “truquets i martingales legals” per saltar-se la legalitat.

Petició de les forces catalanes

Pel que fa a les forces catalanes, fonts d’ERC van assegurar ahir que els semblava “bé” l’acord de Podem i el PSOE, i van recordar que és el que va demanar el seu portaveu al Congrés, Joan Tardà, al ple de juliol. Al seu torn, el PDECat va celebrar que s’elimini el veto dels populars al Senat, però va recordar que la proposta de PSOE i Podem continua sense complir la llei d’estabilitat pressupostària.