"Un gran rei, d'un gran país": PP, PSOE i Ciutadans aplaudeix el discurs de Felip VI

Sense sorpreses. Aplaudiment unànime de PP, PSOE i Ciutadans al discurs del rei. Totes tres formacions s'han alineat aquest dilluns amb el missatge de Felip VI en què cridava el nou Parlament a evitar l'enfrontament. Populars, socialistes i liberals han susbcrit paraula per paraula el discurs del monarca, i han passat a fer-se seus els objectius exposats per Felip VI. El més vehement ha estat el vicesecretari del PP, Pablo Casado, que ha afirmat que va ser el discurs "d'un gran rei d'un gran país".

En una interpretació en clau catalana, ha fet una crida a "passar pàgina i començar una agenda reformista que probablement el Procés ha deixat aturada durant massa temps". Casado s'ha fet seu el missatge cridant el futur Govern català ha deixar enrere la via de la confrontació, i defensar qualsevol idea sempre que no es contraposi amb els drets dels altres.

Casado ha agraït que ,com va fer a l'octubre -quan va posar la catifa vermella a Rajoy per aplicar el 155-, Felip VI ha tornat a encapçalar l'oposició a l'independentisme: "S'ha tornat a posar al capdavant de tots per dir que hem de seguir junts, liderant l'Espanya tranquila de les banderes als balcons", ha afegit després de lamentar que aquesta nit de Nadal "probablement per desgràcia es va parlar massa de política i de fractures".

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerat positiu el discurs del rei, i ha dit que els socialistes coincideixen amb el diagnòstic que fa Felip VI dels reptes als quals s'enfronta Espanya el proper any, entre els quals situa la situació a Catalunya. En aquest sentit, Ábalos ha assegurat que el PSOE seguirà apostant per la "convivència, el diàleg, la concòrdia, la lleialtat i el respecte a la legalitat".

"Catalunya es mereix un govern preocupat i ocupat pels problemes dels catalans. Volem una Catalunya a Espanya i Europa, una Espanya també oberta, moderna i inclusiva", ha apuntat el dirigent socialista, que ha assegurat que es dedicaran a garantir la convivència amb les reformes que siguin necessàries.

Per la seva banda, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha insistit en les paraules del líder de la formació liberal, Albert Rivera, i ha assegurat que el discurs de Felip VI "representa a la majoria dels espanyols" que estan "orgullosos del projecte que els ha permès conviure en democràcia". Així, ha fet una crida a tots els partits a "respectar els principis de la convivència" i ha instat aquells que vulguin canviar les normes a fer-ho a través de les vies legals.