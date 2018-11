El PSOE diu que la relació entre Sánchez i Casado segueix trencada tot i l’acord per nomenar Marchena

La portaveu del comitè electoral del PSOE, Esther Peña, ha assegurat aquest dilluns que els "grans assumptes d'estat" s'han d'"acordar i dialogar" amb els "grans partits del país", i ha afegit "com el Partit Popular" en referència a l'acord entre el PP i el PSOE en el nomenament de Manuel Marchena com a president del Consell General del Poder Judicial i el tribunal suprem un cop caduqui el mandat de Carlos Lesmes. Quan els periodistes li han preguntat sobre si es mantenia la ruptura de relacions institucionals entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, des que aquest últim va acusar Sánchez de "ser partícip del cop d'estat", Peña ha manifestat que "no hi ha cap canvi ni variació" en la relació entre tots dos.

"Els membres del govern i el grup parlamentari segueixen treballant", ha dit Peña. A més, fonts pròximes al PSOE, han traslladat que no hi ha hagut negociació directa entre Pedro Sánchez i Pablo Casado.

Peña ha confirmat que, des del PSOE, volien que en el CGPJ "per primera vegada" hi hagués "una majoria progressista". A més, la portaveu ha explicat que aquesta era la seva màxima per "sortir del bloqueig en què estava la justícia". De la resta de nomenaments de l'òrgan, Peña no ha volgut avançar cap nom i ha explicat que, al llarg del dia, es coneixeran. Però sí que ha volgut transmetre que serà un consell "paritari".

Preguntada també per la sortida de Marchena del tribunal del judici al Procés, Peña ha estat categòrica assegurant que "la independència de la justícia és una màxima" i que el nomenament d'avui "no és cap estratègia relacionada amb l'àmbit judicial". "Estem en el diàleg i en ponts per solucionar el problema català", ha manifestat.

Cs acusa el PP i el PSOE de "repartir-se el pastís"

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha criticat que, "una vegada més", els vells partits, en al·lusió al PP i el PSOE, "fan el teatre de barallar-se i trencar relacions", però quan arriba el cap de setmana "es posen d'acord a manipular" i "repartir-se el pastís", en referència al nomenament de Manuel Marchena com a president del CGPJ i el Tribunal Suprem. A més, Villegas ha manifestat que el PP i el PSOE "prefereixen que Pablo Iglesias esculli els jutges" en lloc que ho facin aquests últims.

Quan li han preguntat sobre la designació d'Andrés Martínez Arrieta per presidir el tribunal en el judici del Procés, Villegas ha respost que des de Cs "no jutjaran la idoneïtat del magistrat que portarà aquest procediment" i ha afegit que, a parer seu, "tots estan capacitats" i no té "cap dubte al respecte".

Villegas ha hagut de respondre també sobre la sentència del Tribunal de Comptes que multa Artur Mas amb 4,9 milions d'euros pel 9-N. "No hi ha polítics que estem per sobre de la justícia", ha manifestat, i ha afegit que aquesta sentència és un missatge per als ciutadans "que els polítics també han de complir les lleis i, si no les compleixen, té conseqüències".