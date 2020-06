El PSOE amplia lleugerament la distància amb el PP i Vox li menja terreny als populars en l'últim baròmetre del CIS

Instal·lat per sobre del 30% de l'estimació de vot, el PSOE fa mesos que manté una àmplia diferència amb els seus competidors en el baròmetre que actualitza mensualment el Centre d'Estudis Sociològics (CIS). Aquest dimecres s'ha fet públic el del mes de juny en què els socialistes (31,2%) consoliden la distància vers el PP, que amb el 20% dels vots, retrocedeix lleugerament respecte el mes de maig (20,3%). La tendència dels populars a la baixa no és nova, però sí la coincidència amb la recuperació de Vox, que en l'últim baròmetre perdia gairebé dos punts en l'estimació de vot i ara en recupera més d'un per situar-se amb el 12,5%, menjant terreny al PP.

Ciutadans, en canvi, no consolida la recuperació que s'apuntava el mes passat i torna a caure un punt, fins al 9,4%. De fet, els resultats del partit taronja són els que més estan fluctuant ja que a l'abril se situava en el 7,6%. El suport a les últimes pròrrogues de l'estat d'alarma en tot cas els situa a l'entorn del 10% dels suports, superant el 6,8% que va obtenir el seu antic líder, Albert Rivera, en els comicis del 10 de novembre del 2019. ERC, amb un 2,6%, també retrocedeix unes dècimes respecte el baròmetre del maig, però manté una àmplia distància amb JxCat (1,2%) i la CUP (0,7%).