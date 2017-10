El PSOE discrepa del govern espanyol: creu que hi ha temps d'aturar el 155 amb eleccions

El PSOE no secunda la posició mantinguda aquest dimarts tant pel ministre de Justícia, Rafael Catalá, com pel ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que no n'hi ha prou amb la convocatòria d'eleccions a Catalunya per aturar el 155. Ferraz manté que el pacte amb Mariano Rajoy consisteix a mantenir aquest ultimàtum sempre que no es produeixi una declaració d'independència. En roda de premsa des del Congrés, la portaveu del PSOE a la cambra, Margarita Robles, ha assenyalat que no és necessària l'anul·lació de la llei de transitorietat i del referèndum perquè ja han sigut suspeses i tombades pel Tribunal Constitucional, respectivament. Robles ha reiterat una vegada i una altra la posició que la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, va mantenir ahir que hi ha temps d'aturar-ho fins al final amb eleccions.

La fissura entre PSOE i PP també s'ha pogut veure al Senat, quan els socialistes han defensat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pogués comparèixer abans de dijous a la tarda. Els populars ho han bloquejat i han imposat que sigui en comissió dijous a la tarda o bé divendres al ple.

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha respost de forma rotunda al PSOE que no n'hi ha prou amb la convocatòria d'eleccions per aturar el 155. Amb un to molt dur ha assegurat que "no evitarà una neteja de tot el que [l'independentisme] ha fet aquest temps". "Les responsabilitats civils i penals arribaran contra la gent que ha vulnerat els drets fins ara", ha afegit. Finalment, ha instat Puigdemont a "demanar perdó a tot el poble català".

Ciutadans s'alinea al 100% amb el PP i creu que Carles Puigdemont no és a temps d'aturar l'aplicació del 155 si convoca eleccions anticipades. El seu portaveu al Congrés, Juan Carlos Girauta, ha assegurat "no n'hi ha prou de convocar eleccions" sinó que s'ha de "donar una situació de no coacció", que els Mossos siguin "lleials", uns mitjans "neutrals" i "un ambient democràtic, lliure i adequat per pronunciar-se". En la mateixa línia s'ha expressat poc després el líder del partit, Albert Rivera, durant la reunió de grup al Congrés. A més, tots dos justifiquen l'aplicació per garantir unes eleccions "neutrals" i "lliures", sobretot als pobles. "Cal assegurar com garantir eleccions lliures on es pugui votar en l'últim poble de Catalunya i no només a Barcelona", ha dit Rivera.

Al seu torn, la portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero, ha denunciat que des de fa "mesos" hi ha un pacte entre PP, PSOE i Ciutadans per "aplicar el 155 de la forma més agressiva independentment del que faci Puigdemont". El partit lila defensa qualsevol solució per evitar l'aplicació d'aquest article, inclosa la convocatòria d'eleccions, i que el president de la Generalitat comparegui al Senat.

El PP rebutja que Rajoy comparegui pel 155

Els populars també han rebutjat la petició de compareixença de Mariano Rajoy al Congrés perquè expliqui els detalls del 155, tal com han sol·licitat aquest matí tant ERC com el PDECat. No es tracta d'una sol·licitud urgent de compareixença. Els socialistes han dit que havien de reflexionar sobre la seva posició.