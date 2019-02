El PSOE, disparat al CIS, que detecta una frenada de Vox

El PSOE continua disparat a l'enquesta del CIS del febrer, i recolliria ja un 33,3% del vot dels espanyols, tres punts més que fa un mes, segons el baròmetre, que ha estat elaborat durant els primers dies del febrer i, per tant, no recull encara l'impacte de la convocatòria electoral, que es va fer el dia 15. El PP recuperaria la segona plaça perduda en el sondeig del gener, amb un increment de gairebé dos punts, fins als 16,7 punts, mentre que Ciutadans en baixaria més de dos fins als 15,3 punts, i Unides Podem cauria també un punt fins als 14,5. Amb tot, els socialistes aconseguirien més suports que Ciutadans i el PP junts.

El sondeig del CIS detecta també una frenada de Vox, per primer cop des de les eleccions andaluses. La formació d'ultradreta patiria la millora del resultat de Pablo Casado respecte a l'anterior sondeig, i passaria del 6,5% al 5,9%, tot i que les enquestes privades apunten en la direcció oposada, majoritàriament.

Amb aquests resultats, el PSOE i Unides Podem aglutinen un 47,8% del vot, per sobre del 37,9% del tripartit de dretes, també en un sentit diferent al de les enquestes privades i que garantiria la majoria de la moció de censura, sobretot un cop sumats els vots de les formacions independentistes. En aquest terreny, ERC superaria de llarg el PDECat, amb una intenció de vot del 3,3%, contra el 0,7% dels demòcrates, que baixen tres dècimes. Això no obstant, els republicans pateixen una davallada important, des del 4,7% de l'anterior sondeig, que també pateix En Comú Podem, d'una dècima, fins al 2,4%. Això permet inferir que el PSC seria el principal beneficiat de la caiguda generalitzada dels partits sobiranistes a les eleccions generals.

La metodologia del CIS des de l'arribada del socialista José Félix Tezanos ha estat criticada sobretot per l'oposició de dretes, en considerar que beneficia el seu partit. En aquesta ocasió, valora el percentatge de vot emès a l'enquesta sobre la participació el que implica que no ha cuinat les dades. En aquest cas, no s'ha produit cap canvi de metodologia respecte a l'anterior onada del sorteig.

Valoració de líders

Pel que fa als líders, Pedro Sánchez continua sent el millor valorat, tot i que no aprova i obté un 4,3. El segueix el líder de Ciutadans, Albert Rivera, amb un 3,9, i Pablo Casado amb un 3,6. Pablo Iglesias tanca la classificació dels líders estatals, amb un 3,2.