El PSOE emmarca en la normalitat l'apropament dels presos polítics

Continuen les reaccions a l'apropament dels presos polítics a Catalunya. Des de les files del PSOE, el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no veu cap problema en el trasllat, "no significa ni un sol pas enrere en tot el que té a veure amb la unitat d'Espanya, ni amb la igualtat de drets i deures", ha afirmat aquest dimecres. Fernández Vara ho emmarca en la "normalitat", i considera que els familiars no han de patir per la situació.

El president de la Junta d'Extremadura, defensa l'acostament assegurant que "el jutge ha estimat que no hi ha cap inconvenient", i ha recordat que el trasllat és viable perquè la fase de instrucció ja està tancada.

"Jo crec que seria bo que ens anem acostumant a viure en algun tipus de normalitat, tant és així, que ens hem acostumat a viure en l'excepcionalitat", ha assegurat Fernández Vara, i ha afegit que creu què la gent pot "anar a la presó que vulgui o que puguin ser tan a prop com sigui possible de la seva família", tot i que a remarcat que això només hauria de tenir una excepció: "en delictes de terrorisme".

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, també ha emmarcat en la normalitat l'apropament dels presos. Cunillera ha assegurat que el govern de Sánchez ha actuat "amb la llei" i "l'obligació", amb el trasllat dels presos. També ha mostrat confiança amb la gestió que farà la Generalitat al respecte, "estic absolutament convençuda que la Generalitat farà el mateix amb la gestió penitenciària dels presos", ha assegurat.

El PP continua mostrant-se contrari a l'apropament

L'exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrat el seu desencant amb l'apropament dels presos a una entrevista a Onda Cero aquest dimecres. "Ha passat una moció de censura i la primera mesura que ha pres és enviar els presos a Catalunya, on la gestió de les presons la té la Generalitat. Aquí ho dic tot", ha assegurat, amb una clara mostra d'escepticisme.

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha assegurat que el govern està "donant aire i victòries morals" als independentistes, i ha afegit que els sobiranistes "s'estan cobrant el preu" per haver-lo situat a la Moncloa. Levy ha acusat al govern espanyol d'estar "interessat a acontentar els independentistes, i molt especialment els polítics que són a la presó per cometre il·legalitats".

El president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, també lamenta la decisió del trasllat dels presos, i ho ha titllat de "gravíssim error". També ha coincidit amb Levy en què és un dels preus que ha de pagar el PSOE per la investidura de Sánchez.