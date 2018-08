El PSOE espera aprovar aquest setembre el nou sostre de despesa

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha manifestat aquest dijous a Gijón que espera que "en el pròxim mes de setembre al Congrés dels Diputats s'aprovi un nou sostre de despesa". En declaracions als mitjans a Astúries, Lastra ha manifestat que quan es parla d'una pujada d'impostos no es tracta de respondre a les exigències de cap altre grup polític, en al·lusió a Podem.

A més, Lastra ha defensat que "en els anys del govern del PP els que més paguen són les classes mitjanes i treballadores mentre que les grans riqueses i corporacions paguen menys del que haurien".

Lastra també ha negat que el govern espanyol estigui duent a terme reunions bilaterals amb cap comunitat autònoma sobre el finançament autonòmic i ha indicat que la reforma del finançament autonòmic sempre serà multilateral. "No hi ha cap comissió bilateral per parlar del finançament de ningú", ha manifestat Lastra que ha recordat que aquesta reforma es farà, tot i que és difícil que sigui abans de les eleccions.

A menys de 24 hores de l'aniversari, Lastra ha manifestat "el reconeixement del PSOE a totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat i a la societat catalana en el seu conjunt que ens va donar una lliçó de solidaritat ". Pel que fa a les manifestacions que posen en dubte l'actuació policial d'aleshores, ha assenyalat que "no és moment per dissensions, per buscar ruptures, sinó tot el contrari".