El PSOE guanyaria les eleccions a Andalusia i obtindria la majoria absoluta amb Podem o Cs

El PSOE-A tornaria a guanyar les eleccions autonòmiques andaluses del pròxim 2 de desembre, segons diverses enquestes publicades en les últimes hores, que posen també de manifest que el PP i Ciutadans no arribarien als 55 escons necessaris per obtenir la majoria absoluta. Així, l'enquesta de Metroscopia per al Grup Joly estima que la presidenta Susana Díaz tornaria a guanyar els comicis amb un 30,9% dels vots que es traduirien en 37-40 escons al Parlament andalús, cosa que suposaria que els socialistes podrien perdre fins a deu escons respecte a les últimes eleccions del 2015, quan en van aconseguir 47. El PP-A, amb el 20,1% dels vots, també en perdria 9 i n'obtindria 24. El sondeig estima que la coalició de Podem i Esquerra Unida, encapçalada per Teresa Rodríguez, assoliria entre 23 i 24 escons a la cambra i acapararia el 20,9% dels vots, amb la qual cosa superaria Ciutadans, que es quedaria amb una forquilla de 22 a 24 escons, amb un 21,2% dels vots.

Tot i que el partit taronja es col·locaria com a segona força en nombre de vots, la traducció en escons no permetria que obtingués la majoria absoluta amb el PP de Juanma Moreno. La suma que sí permetria arribar als 55 seria la del PSOE-A i Ciutadans, encara que també seria possible un govern de socialistes i Adelante Andalusia, que superaria la necessària per assolir una majoria absoluta.

Una altra enquesta realitzada per NC Report per al diari 'La Razón' reflecteix també la victòria del PSOE-A amb el 34,6% dels vots i entre 40 i 43 diputats, que superaria de manera folgada el PP, amb 26-28 diputats i el 22,8% dels vots. La coalició Adelante Andalusia aconseguiria entre 23 i 24 escons a la cambra andalusa amb el 21,1% dels vots i Ciutadans es faria amb el 15,5% dels vots i 16 o 18 escons. Així, el PP i Ciutadans es quedarien també lluny dels 55 escons necessaris de la majoria absoluta. Els números d'aquesta enquesta també permetrien un executiu de coalició entre el PSOE i la coalició de Teresa Rodríguez o amb la formació taronja.

Aquestes dues enquestes descarten que VOX entri al parlament andalús, però un altre sondeig realitzat per sociomètrica i publicat pel digital 'El Español' assenyala que el partit ultradretà desembarcaria en la primera cambra autonòmica amb 1 o 3 escons. Aquesta mateixa enquesta situa Díaz com a guanyadora dels comicis amb 36 o 38 diputats i el 30,6% dels vots. El PP-A se situaria en segona posició tant en percentatge de vots com en nombre d'escons, aconseguint entre 24 i 25 escons i el 21,2% dels vots. En tercera posició se situaria Adelante Andalusia, que arribaria als 22 o 24 escons i rebria el 20,4% dels vots dels andalusos, per davant de Cs, que es quedaria amb 21 o 23 escons i el 19,9% dels vots. Aquest sondeig també descarta que la unió entre el PP i Ciutadans permeti un govern alternatiu a Andalusia, que sí que es donaria amb el PSOE i Adelante Andalusia o amb el partit de Rivera.