Un altre 'baró' del PSOE obre la porta a la il·legalització dels partits independentistes: "La democràcia té dret a defensar-se dels seus enemics"

La proposta d'il·legalitzar els partits independentistes guanya força entre els 'barons' del PSOE. El president de l'Aragó, Javier Lambán, s'alinea amb el seu company de partit Emiliano García-Page , president de Castella-la Manxa, i "no descarta" que es puguin il·legalitzar els partits independentistes. "Hi ha lleis que regulen els partits polítics que en algun moment s'han aplicat al País Basc i que es podrien plantejar a Catalunya", ha explicat Lambán en una entrevista a la Cope, en què ha assegurat que "la democràcia té dret a defensar-se dels seus enemics i ha de recórrer a qualsevol procediment per fer-ho".

Segons el president de l'Aragó, "amb l'independentisme no hi cap negociació" i, per això, "s'ha de combatre amb la llei" i "amb la cultura" i "s'ha de tractar com el que és: un enemic de la democràcia". "És el dissolvent més letal de la democràcia, de la pau i de la convivència", ha assegurat. Lambán ha defensat el discurs del president espanyol, Pedro Sánchez, ahir al Congrés, en què va deixar clar que respondria amb "contundència" a Catalunya, tot i que admet que no comparteix amb Sánchez "l'optimisme". Amb tot, el president de l'Aragó creu que al govern espanyol "no li quedarà cap altre remei que assumir totes les competències en matèria d'ordre públic amb tot el que això significa" i detalla la seva proposta: "L'Estat ha de tornar a Catalunya amb totes les conseqüències". No creu que es tracti d'aplicar o no el 155, sinó d'analitzar la situació: "L'Estat porta dècades abandonant Catalunya, deixant tot l'espai al poder autonòmic català, que ha envaït espais de manera oposada al que marca la Constitució".

Preguntat per una eventual reunió bilateral entre el govern espanyol i el català, Lambán ha reconegut que li causaria "moltíssima incomoditat" i ha apostat per la unió dels partits constitucionalistes per "reteixir la convivència".

Preguntat per la polèmica de Sixena, Lambán ha acusat l'independentisme de menysprear l'estat de dret i les lleis, i ha qualificat el president de la Generalitat, Quim Torra, de "feixistoide". El president ha reclamat les obres i ha dit que són "un motí" robat per les milícies anarquistes sota l'ordre de la Generalitat: "Han de tornar al lloc d'on mai haurien d'haver sortit".