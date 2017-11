El PSOE insisteix que el PSC és un partit catalanista

Els problemes que el PSC afronta en uns quants ajuntaments i a les seves bases no preocupen la cúpula dels socialistes espanyols. Ahir el secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, es va mostrar absolutament confiat que els socialistes catalans tenen un “gran avantatge” a Catalunya perquè són “l’únic partit catalanista no secessionista”. Socialistes catalans i espanyols s’esforcen per fer sonar de nou la paraula “catalanisme” després de l’aplicació del 155 i a les portes d’una campanya electoral.

El paper de còmplice necessari que ha exercit el PSOE en l’aplicació de l’article 155 a Catalunya ha arrossegat el partit que lidera Miquel Iceta a una situació complexa amb les seves bases, regidors i, fins i tot, a la mateixa cúpula del PSOE, que va veure com l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, abandonava l’executiva federal.

Arran d’aquesta situació, socialistes catalans i espanyols volen intentar recuperar l’etiqueta de “catalanisme” al partit, que ha sigut àmpliament qüestionada després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola.

Per això, Ábalos va insistir ahir des de Saragossa en “l’oportunitat” que suposen les eleccions per a un PSC que considera l’únic partit catalanista no independentista. Per al secretari d’organització del PSOE, el partit d’Iceta és el que pot garantir la convergència i l’existència d’un espai de trobada que defensi “la catalanitat sentint-se orgullosos de ser part d’Espanya”.

Els fills de la burgesia catalana

Però de la mateixa manera que va defensar el catalanisme del PSC, Ábalos va justificar el suport del seu partit a l’aplicació del 155 assegurant que era necessari perquè el partit havia d’estar “a la primera línia de defensa i assegurar que Espanya no es trenca per cap costat”. Per a Ábalos els que volen trencar Espanya són “els fills de la burgesia catalana” que, en realitat, quan fan referència a posar fi al règim del 78 es refereixen al mateix Partit Socialista, l’únic responsable de “tot el desenvolupament d’Espanya els últims 40 anys”.

Entre aquests no es va oblidar del president Carles Puigdemont. L’actual secretari d’organització del PSOE va coincidir ahir amb l’expresident Felipe González a qualificar de “covarda” la marxa de Puigdemont a Brussel·les. “En comptes de quedar-se amb el seu poble, se’n va i des d’allà llança missatges sense donar la cara”, va etzibar-li.

Ábalos no va fer cap crítica a les resolucions judicials i a l’empresonament de mig Govern. El socialista va assumir els arguments de la jutge de l’Audiència quan va assegurar que “els independentistes fa temps que intenten burlar el pes i les conseqüències de la llei”.