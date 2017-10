El PP rebutja, de moment, l'esmena del PSOE que desactiva el 155 si Puigdemont convoca eleccions

El PSOE ha presentat tres esmenes a la ponència que estableix els límits del 155. La més important de totes tres és la que desactiva la intervenció de l'autonomia si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca eleccions autonòmiques. Fonts del govern espanyol, però, han explicat que veuen lluny acceptar l'esmena. Asseguren que la convocatòria d'eleccions hauria de venir acompanyada d'un "retorn a la legalitat", tot i que no aclareixen quins passos hauria de fer Puigdemont per satisfer aquesta demanda: "No li farem els deures".

El dictamen que s'ha votat en comissió, amb 22 vots a favor i 5 en contra, no ha inclòs aquesta petició dels socialistes. Fonts parlamentàries asseguren que el PP i el PSOE mantindran les negociacions sobre l'esmena i es treballa amb una fórmula que podria arribar al consens: una declaració d'independència ja faria irreversible l'aplicació del 155. Fins demà a les 9.30h del matí, hi ha temps per aportar modificacions al text, que es votarà divendres definitivament al ple.

Durant les últimes 24 hores s'han multiplicat els contactes entre el govern espanyol, amb el PSOE i, sobretot, el PSC, amb Miquel Iceta i José Montilla, com a negociadors amb el Govern. Fonts de la direcció del PSOE han assenyalat que continua havent-hi una "finestra d'oportunitat" per aturar el 155 amb la convocatòria d'eleccions autonòmiques i el "retorn a la legalitat". És aquest últim punt el que més els preocupa.

Sánchez es desplaça a Madrid i la seva negociadora, Carmen Calvo, serà aquesta tarda al Senat

Pedro Sánchez s'ha desplaçat aquest matí des de Valladolid fins a Madrid pendent de la possibilitat d'aturar el 155, i per intentar convèncer el govern espanyol, que des de dimarts defensa que no n'hi ha prou amb eleccions. La seva negociadora amb la Moncloa, l'exministra Carmen Calvo, també ha assistit al Senat per negociar la introducció d'esmenes si fa falta al dictamen. També hi és la seva interlocutora, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.

Les esmenes del PSOE preveuen la paralització de les mesures

L'objectiu últim del PSOE és aturar la tramitació del 155 aquest mateix dijous al Senat, assenyalen fonts de Ferraz. El PP, en canvi, té la intenció de seguir la tramitació fins al final i que després el govern espanyol decideixi si executa el 155 o no. Abans dels moviments al Parlament, els socialistes han arribat aquest dijous a la cambra alta amb un paquet d'esmenes en què s'inclou que "la dissolució del Parlament i la convocatòria d'unes eleccions autonòmiques suposaria tornar a la legalitat constitucional i estatutària".

L'esmena afegeix, segons ha pogut saber l'ARA, que "l'entrada en vigor de les mesures se suspendrà si el president de la Generalitat de Catalunya, abans que siguin vigents, fa ús de les seves facultats". Les esmenes també introdueixen que la intervenció no afecti en cap cas TV3, cosa que sí que està sent estudiades pel govern espanyol. Segons ha apuntat el portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro, s'està "treballant".

En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, en declaracions als passadissos del Congrés. Ha dit que si es convoquen eleccions autonòmiques no seria procedent "ni jurídicament ni políticament" l'aplicació del 155. Per a Robles, és una "magnífica notícia" i un "triomf de la democràcia" que Puigdemont tingui previst convocar eleccions i que els ciutadans "es puguin pronunciar lliurement".

El PP defensa que es pot canviar el text del 155

Donada la màniga ampla que ha tingut el Senat en tot el procés, els socialistes veuen la possibilitat d'aturar el 155 a la cambra alta. I per això Calvo serà aquesta tarda en la negociació d'esmenes, tot i no ser senadora ni tenir un peu en la comissió. Des del PP s'ha defensat, en sortir de la reunió de la ponència -que seguirà viva durant tot el dia d'avui fins que s'aprovi el dictamen-, que és possible canviar el text del 155 fins al final.

Fonts de la Moncloa rebutgen aclarir quin impacte tindria la convocatòria electoral en el 155. "Escoltem primer què diu Puigdemont", es limiten a dir. És el mateix mantra que repeteixen des de Ferraz, tot i que no es "resisteixen" a pensar que encara no es pot aturar.

Iglesias: "Les eleccions dificulten el 155 i donen temps per al diàleg"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha celebrat que Puigdemont tingui intenció de convocar eleccions. En una piulada a Twitter ha assegurat que d'aquesta manera es "dificulta" l'aplicació del 155 i es dona "més temps" per al diàleg.

