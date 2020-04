El PSOE i Unides Podem presenten sense el PP una proposta de comissió per a la reconstrucció

El PSOE i Unides Podem fan el pas i registren una proposta de comissió per a la reconstrucció al Congrés sense esperar l'aval del PP. Una forma mes de pressionar el líder de l'oposició, Pablo Casado, a qui la Moncloa continua reclamant que "aparqui les diferències". "Els que pretenguin sortir de la crisi amb els codis de fa dos mesos s'equivocaran, perquè la crisi del coronavirus ho ha canviat tot", ha dit aquest divendres la ministra portaveu, María Jesús Montero, en roda de premsa després del consell de ministres. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit sacrificar el PSOE allà on fa oposició en benefici d'aconseguir un acord a nivell estatal. Tant els socialistes a Madrid com a Andalusia han ofert un pacte als governs regionals liderats pel PP.

En paral·lel a aquesta pressió, aquest divendres entra a la cambra baixa la sol·licitud de creació d'una comissió de pactes de reconstrucció que haurà de veure la mesa i la junta de portaveus dimarts de la setmana vinent, i que preveu la incorporació de tots els partits que tenen representació al ple i un sistema de vot proporcional al nombre de diputats al Congrés, no a la comissió. La compondrien 46 membres: 13 del PSOE, 9 del PP, 5 de Vox, 4 d'Unides Podem, 1 d'ERC, Cs, el PNB i EH Bildu, 4 del grup plural i 7 del grup mixt. En els dos últims casos, un per cada partit.

Segons la proposta, l'objectiu és que la comissió aconsegueixi elaborar un dictamen en un termini de dos mesos, que posteriorment s'elevaria al ple del Congrés per votar-lo. De tota manera, la mesa i la junta de portaveus poden decidir prorrogar el termini d'aquesta comissió no permanent. És a dir, que és un grup de treball que es crea durant aquesta legislatura i que es desfà quan ha completat la feina. El pla de treball de la comissió s'haurà de decidir un cop es constitueixi, però el PSOE i Unides Podem ja fan una primera proposta sobre el contingut.

Tal com va anunciar Sánchez quan va parlar de la mesa per a la reconstrucció, la intenció de les forces de la coalició de govern és que s'arribi a conclusions sobre "el reforç de la sanitat pública, la reactivació de l'economia i la modernització del model productiu, l'enfortiment dels sistemes de protecció social, les cures i la millora del sistema fiscal, i la posició d'Espanya davant la Unió Europea".

La presidència, en l'aire

El PP és qui va plantejar la idea de reconvertir la mesa per a la reconstrucció econòmica i social en una comissió parlamentària. Pablo Casado va condicionar la participació en aquests pactes a traslladar el debat al Congrés, i Sánchez ho va acceptar. La portaveu dels populars, Cayetana Álvarez de Toledo, va deixar clar que el seu partit considerava que havia de presidir la comissió. Ho argumentava apel·lant a la comissió de comunitats autònomes del Senat, que la presideix el PSOE. El PP creu que aquesta comissió de la cambra alta hauria de substituir la conferència de presidents que Sánchez manté cada cap de setmana amb els líders de les autonomies, i per això justificava per què el PP havia de tenir la presidència de la comissió al Congrés. A la proposta del PSOE i Unides Podem no es fa cap referència a la qüestió. Aquest dijous la líder de Cs, Inés Arrimadas, plantejava que un diputat del seu grup podia assumir-la si no hi havia acord entre els dos grans partits.

Els últims dies hi ha hagut contactes entre el PSOE i el PP per aspirar a registar un text conjunt, però finalment no ha sigut així. Álvarez de Toledo va introduir altres elements, més enllà de la presidència, que hauria de tractar la comissió, i en la sol·licitud del PSOE i Unides Podem no es recullen. La portaveu del PP parlava d'un capítol de "llibertats públiques", amb què els conservadors volien fiscalitzar la gestió del govern espanyol en referència a la lluita contra les campanyes de desinformació i fake news.