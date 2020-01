Podem intentarà acordar amb el PSOE el posicionament sobre el suplicatori de Puigdemont i Comín

La desjudicialització que promet Pedro Sánchez a l'independentisme pot tenir excepcions, com per exemple el suplicatori que el Tribunal Suprem ha presentat al Parlament Europeu perquè es reactivin les euroordres contra els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín. Els socialistes semblen decidits a votar a favor que s'aixequi la immunitat dels dos eurodiputats perquè puguin ser jutjats, i ara el dubte és si els seus nous socis de govern d'Unides Podem podrien fer el mateix. Aquest dimecres el portaveu de la formació lila al Congrés, Pablo Echenique, ha defensat que els dos socis de govern consensuïn un posicionament conjunt. "No pot ser d'una altra manera", ha opinat el dirigent de Podem en roda de premsa a la cambra baixa. El debat, doncs, serà si els dos socis voten junts a favor del suplicatori, en contra o si finalment decideixen votar separats.

Tanmateix, Echenique no ha volgut anticipar-se a aquest debat perquè el tràmit al Parlament Europeu trigarà mesos. Primer la comissió de Justícia ha d'acordar-ne el funcionament i no serà fins més endavant que els diversos grups hauran de votar si donen recorregut o no al suplicatori. En una entrevista a l'ARA, el vicepresident de la comissió d'Afers Jurídics de l'Eurocambra i eurodiputat del PSOE, Ibán García del Blanco, deixa clar que oposar-s'hi seria "entorpir la justícia" i aquest dimecres el portaveu dels socialistes al Congrés, Rafael Simancas, ha manifestat que al PSOE està "acreditada la col·laboració" amb la justícia. És el mateix criteri que exposen fonts de la Moncloa.

Les dues formacions van pactar que a les cambres parlamentàries donarien suport a l'acció del govern de coalició, cosa que indica un cert consens en els posicionaments, però la qüestió del suplicatori de Puigdemont i Comín podria quedar fora d'aquest acord. Amb tot, Unides Podem nota el pes del compromís de "lleialtat" al PSOE en qüestions d'estat, i tot el que està relacionat amb Catalunya és percebut com a material sensible. El cap de files d'En Comú Podem, Jaume Asens, explicitava dimarts la seva satisfacció pel fet de veure Puigdemont i Comín ocupant els seus escons a Estrasburg, i Iglesias subratllava que la justícia espanyola ha estat "humiliada" amb algunes de les decisions dels tribunals europeus relacionades amb el Procés.