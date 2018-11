El PSOE pressiona Cs perquè aclareixi si sumarà amb el "front ofensiu" de PP i Vox a Andalusia

Falten només sis dies per a les eleccions a Andalusia i el PSOE continua sense aclarir amb qui té previst pactar per seguir governant a la Junta. Ciutadans es va comprometre a principis de campanya a no tornar a donar suport a Susana Díaz després del canvi de color a la Moncloa, però ha evitat repetir-ho en l'equador de campanya. Mentrestant, el líder del PP, Pablo Casado, va estendre la mà aquest cap de setmana passat a sumar amb el partit taronja i Vox per fer front als socialistes i a la coalició de Podem. Però a Ferraz no volen tancar la porta a Ciutadans. La portaveu del comitè electoral del PSOE, Esther Peña, ha instat aquest dilluns Albert Rivera a aclarir si té intenció de pactar amb Vox després de les eleccions de diumenge que ve.

Durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva del PSOE, Peña ha censurat que la formació ultra –amb possibilitat d'entrar al parlament andalús, segons diverses enquestes– estigui "marcant el full de ruta de la dreta" durant la campanya andalusa i que el PP i Ciutadans vagin a "remolc seu". A parer seu, tots trets partits formen part d'un "front demagògic i ofensiu" i els de Rivera han de decidir si, en última instància, en volen formar part. "El PP diu que pactarà amb Ciutadans i Vox. Això ens obre una qüestió d'incertesa: els andalusos es mereixen que més enllà de dir això el PP, Rivera expliqui si pactarà amb Vox. I que aclareixin què comparteixen amb Vox", ha assenyalat Peña.

Aquest vespre hi haurà l'únic debat entre els candidats a la Junta d'Andalusia. Està previst que Susana Díaz torni a pressionar Ciutadans per la seva política d'aliances. A Ferraz estan segurs que la presidenta andalusa tornarà a guanyar, però ja descarten una majoria absoluta, tot i que no paren de repetir que necessiten una "majoria ferma". Díaz no s'ha volgut mullar encara sobre si haurà de mirar cap a Podem després del 2-D.