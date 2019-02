El PSOE no preveu negociar la investidura amb els independentistes

El PSOE allunya la possibilitat de negociar una investidura de Pedro Sánchez amb els partits independentistes. El secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmat aquest dilluns que no preveuen arribar a pactes d’aquesta magnitud amb el PDECat i ERC, i ha recordat que van convocar eleccions “per no assumir determinades pressions o condicions”.

“No ho preveien”, ha resumit Ábalos preguntat sobre si encetaran negociacions d’investidura amb independentistes. El número dos socialista ha afirmat a més que les seves “limitacions” per arribar a “acords” són els partits que no comparteixin “els principis de la Constitució”.

A més, Ábalos ha afirmat que “tot el diàleg polític” que han fet fins al moment ha estat amb la Generalitat, i no amb els partits independentistes: “Com a institucions dialoguem, com a partits no hem desenvolupat res d’això.