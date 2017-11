El PSOE expulsa el regidor canari que va presumir d'anar-se'n al llit amb treballadores que enxufava

El PSOE expulsarà del partit el regidor de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) que va presumir en un xat de WhatsApp d'anar-se'n al llit amb treballadores que enxufava a l'Ajuntament, segons ha informat la direcció de la formació a Europa Press.

La Fiscalia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha arxivat aquesta setmana la denúncia que va presentar el consistori contra el regidor, Zebenzuí González, en considerar que, malgrat que els seus comentaris puguin ser de "mal gust", no són constitutius d'un delicte penal ni afecten la imatge ni la dignitat de l'administració local.

"Jo a cardar amb empleades que poso jo i enxufo jo a l'Ajuntament, i després feu campanya per friquis", va escriure per error el regidor en un grup de WhatsApp amb militants socialistes de la comarca del nord-est del municipi. El missatge anava destinat a una altra persona amb qui mantenia una conversa privada.

L'escàndol va saltar als mitjans de comunicació a mitjans del setembre passat, i l'executiva federal del PSOE ja el va suspendre provisionalment de militància. El regidor va poder, tal com recullen els estatuts del partit, fer les al·legacions oportunes a aquesta decisió, però malgrat això i tot i l'arxivament de la denúncia, la secretaria d'organització l'expulsarà definitivament del PSOE.

Segons ha explicat el partit, els comentaris del regidor suposen "una falta de respecte cap a les dones" que consideren "greu", per la qual cosa li aplicaran la sanció màxima corresponent. Aquesta penalització no té efectes sobre la seva acta de tinent d'alcalde de Mercat, Sanitat, Platges i Piscines, Medi Ambient i Cementiris, ja que només ell pot renunciar a la seva funció de regidor, però ja no representarà més el PSOE.

L'escàndol, conegut per la militància socialista a la província, va sortir a la llum pública per mitjà del diari 'Canarias Ahora'. González va demanar disculpes en un comunicat dient que els missatges eren una "broma de mal gust".