El PSOE surt reforçat a les enquestes però la dreta s'acosta a la majoria absoluta

L'arribada del PSOE a la Moncloa confirma els bons auguris que les enquestes han anat pronosticant al partit de Pedro Sánchez en cas de repetició electoral. Aquest dilluns s'han publicat dos sondejos en els quals els socialistes s'imposarien en unes noves eleccions i superarien els 100 diputats. En l'enquesta elaborada per Sociométrica publicada a 'El Español', la formació que ocupa actualment el govern a l'Estat arribaria als 103 escons i deixaria el PP amb 90, en segona posició. Cs registraria un ascens notable fins als 81 diputats i Podem protagonitzaria una gran davallada dels 67 escons als 48. Amb aquestes xifres, la suma de les forces d'esquerres quedaria lluny de la majoria absoluta –151–, mentre que la dreta arribaria als 171 diputats i a cinc dels 176 de la majoria absoluta.

En canvi, el sondeig elaborat per NC Report i publicat a 'La Razón' dibuixa un empat tècnic entre les dues principals forces espanyoles: el PSOE s'enduria un 27,8% dels sufragis i quedaria amb una forquilla d'entre 108 i 110 diputats, mentre que el PP se situaria tres dècimes per sota i obtindria entre 108 i 112 escons. En aquesta enquesta l'ascens de Cs no és tan gran i es quedaria amb 61-63 diputats, i Podem quedaria en quarta posició amb 43-47 escons. En aquests supòsits, la dreta tampoc assoliria la majoria absoluta però es quedaria més a prop de l'esquerra.

Tot i les diferències entre les dues enquestes, es perfila un escenari en el qual el PSOE necessitaria teixir aliances com les que va haver de bastir per a la moció de censura a Mariano Rajoy. Més enllà de Podem, requeriria el suport de l'independentisme i el nacionalisme per superar la pinça del PP i Cs, que en funció dels resultats hauria de buscar algun suport més si volgués governar.