El PSOE retreu a Rivera el veto a Sánchez però manté la "mà estesa" a Cs

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha enviat aquest dilluns una carta a Albert Rivera en què li retreu el veto de Cs a Pedro Sánchez i el fet que pretengui liderar un "cordó sanitari" per "aïllar" els socialistes de cara a les eleccions del 28-A. "La seva decisió de prioritzar els acords amb forces de l'extrema dreta no només és impossible d'explicar, sinó que és impossible d'entendre venint d'una organització que es diu a ella mateixa liberal i europeista", afirma Narbona, que deixa clar que, tot i això, el PSOE "manté la seva mà estesa" a la formació taronja.

Al llarg de tres pàgines de missiva, Narbona recorda a Rivera que "e l veritable patriotisme constitucional no es construeix vetant actors polítics amb innegables credencials com les que ostenten el PSOE i tota la seva militància" i critica que Cs contradigui amb els seus actes la seva "aposta retòrica" per la "regeneració política". "Dona fe d'això la seva absoluta falta d'impuls polític per desbloquejar la greu crisi a Catalunya, que no va deixar de créixer davant la inacció d'un govern que sostenien amb els seus vots", exemplifica.

"El PSOE manté la seva mà estesa . Avui, com ahir i sempre , al servei d' una idea d'Espanya en què hi cabem tots. De l'Espanya com cal , oberta, feminista , optimista i segura d'ella mateixa per conquerir un futur que exigeix més acord i menys vetos", conclou la carta, en què Narbona expressa el seu convenciment que "l'entesa, la sensatesa i la lleialtat institucional" són el camí que demanen la "majoria d'espanyols".

"És enormement descoratjador que Ciutadans hagi abandonat aquest camí . Ni tan sols la por a perdre vots en el concorregut espai electoral de la dreta pot justificar que vostè invoqui els mateixos arguments i consignes que exhibeixen els extremistes. Consignes contràries a l'esperit del consens constitucional", sentencia la carta.



Caldrà veure si l'esperit d'aquesta carta es tradueix o no en els missatges de precampanya del PSOE, on el veto de Cs va ser celebrat internament per les conseqüències que podia suposar de cara al 28-A: poder liderar el carril del centre a les eleccions del 28-A i mobilitzar els votants d’esquerra per impedir que la ultradreta accedeixi a la Moncloa. I si bé el PSOE juga amb aquest doble discurs en públic i en privat, el PSC va deixar clar fa una setmana que no avala cap pacte amb la formació taronja: "A mb partits que es fotografien amb Vox no hi tenim res a fer", van dir els socialistes catalans.