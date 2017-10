El PP accepta excloure del 155 la intervenció dels mitjans públics

Via lliure al govern espanyol per intervenir Catalunya. En la dialèctica Senat-Parlament que s'està vivint aquest divendres, la proposta de resolució de JxSí i la CUP que es debatrà a la cambra catalana i que persegueix l'objectiu de proclamar la independència ha portat el PSOE a retirar l'esmena que podia paralitzar l'entrada en vigor de l'article 155 de la Constitució en el debat a la cambra alta espanyola. El portaveu socialista, Ander Gil, en la defensa de vots particulars, ha justificat la decisió en assabentar-se de les intencions dels independentistes, per bé que encara no s'han votat al Parlament. Gil ha llegit un fragment del text i l'ha qualificat de "poc menys que un cop de porta", motiu pel qual ha retirat l'esmena.

La gran novetat d'última hora ha sigut que el PP ha acceptat excloure de la intervenció el control dels mitjans públics catalans. Els populars havien proposat una modificació d'una esmena del PSOE, que demanava retirar del 155 el control del govern espanyol als mitjans públics catalans: que fos la Junta Electoral Central la que fes un control de TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN i, a posteriori, de manera més periòdica, fos la comissió mixta del Senat que supervisa RTVE la que també controlés TV3 mentre duri la intervenció. Els socialistes reiteren que el control parlamentari dels mitjans públics catalans ha de recaure sobre el Parlament i no han acceptat la iniciativa del PP. Les negociacions s'havien donat per tancades, però finalment el PP ha accedit a retirar aquest apartat del text del 155. Això, però, no garanteix que Rajoy no substitueixi els òrgans de govern de la CCMA, perquè el text l'autoritza de manera genèrica en altres apartats a fer-ho.

Una altra esmena acceptada, presentada per Coalición Canaria, elimina la condició de remetre a un organisme estatal les lleis aprovades pel Parlament, que en la idea original del govern espanyol tenia la potestat de vetar-les en un termini de 30 dies. Ara s'elimina aquesta facultat fiscalitzadora, però es manté la prohibició de tramitar normes a la cambra catalana que persegueixin l'objectiu de la independència. Els motius que han portat a suprimir aquest apartat és que "és contrari a la Constitució".

A més, el PP ha introduït una altra esmena en l'acord del consell de ministres per aplicar el 155 votat al Senat i que ja s'ha publicat al 'Butlletí Oficial de l'Estat' per agilitzar la sanció dels funcionaris. Tots aquells treballadors de l'administració que no acatin podran ser sancionats sense un informe previ sobre els expedients disciplinaris. Cal tenir en compte que l'acord també inclou que l'Estat portarà a la fiscalia tots els casos de treballadors públics que no compleixin el 155 sota "responsabilitat penal".

També s'introdueix una esmena perquè sigui la Comissió General de Comunitats Autònomes i Constitucional al Senat la que tingui "les facutlats de seguiment i control de les mesures" del 155. És a dir, la mateixa comissió que va debatre ahir el text i on només hi ha representats quatre catalans d'un total de 27 senadors: Xavier García Albiol (PP), Miquel Àngel Estradé (ERC), Josep Lluís Cleries (PDECat) i Óscar Guardingo (En Comú). Ciutadans no hi té cap senador.

L'esmena que no ha fructificat és la del PSOE, que preveia una suspensió de l'aplicació del 155 si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocava eleccions en el marc autonòmic, i que finalment ha quedat retirada. En la seva intervenció al ple, el portaveu socialista, Ander Gil, ha valorat que aprovar el text que suspendria el 155 si Puigdemont convoca eleccions "donaria més temps" per pensar la seva utilitat, una prova més de les reserves que té el PSOE amb aquest precepte constitucional. "Qui sap si algun dia no ens penedirem de no haver-la aprovat [l'esmena]", ha sentenciat. A més, Gil ha demanat a Rajoy que accepti que el govern espanyol no pot controlar els mitjans públics catalans, perquè "ho ha de fer el Parlament", ja que és "la millor manera de garantir la pluralitat".