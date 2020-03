El PSOE rebutja que la taula de negociació sigui una "enganyifa"

El PSOE defensa la taula de negociació entre els governs català i espanyol després de les crítiques i els silencis que li va dedicar l'entorn de Carles Puigdemont dissabte a Perpinyà. La presidenta dels socialistes, Cristina Narbona, ha sortit al pas de declaracions com les de l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí, que va titllar el diàleg d'"enganyifa": "En absolut es pot acceptar; la taula s'està duent a terme i per això hi ha una declaració conjunta de les dues parts" després de la primera reunió, ha recordat aquest dilluns la socialista en roda de premsa. "Com més xisclin alguns contra la taula, més útil serà", ha assegurat Narbona.

La socialista ha volgut recordar expressament que algú sí que va defensar la taula a l'acte de Perpinyà: Esquerra Republicana, per boca de l'exvicepresident Oriol Junqueras, en un àudio gravat des de la presó. A més, Narbona ha rememorat que el diàleg existeix gràcies al pacte que va rubricar el seu partit amb ERC a les negociacions per a la investidura; un acord del qual "s'ha volgut" que en formi part, també, JxCat, segons ha assegurat.

En canvi, les paraules que ha dedicat a l'expresident Carles Puigdemont han estat més dures. La socialista s'hi ha referit com "un fugat de la justícia que ha d'anar a 40 quilòmetres de la frontera per donar la seva opinió". Tot i descartar que es qualifiqui el diàleg d'engany, Narbona ha reconegut que les opinions que tinguin determinats dirigents independentistes sobre la taula "poden ser expressades on considerin oportú", però "no li resten utilitat".

Per altra banda, el PSOE descarta fer canvis a la composició de la taula almenys a curt termini, després del processament de l'exnúmero dos d'Economia, Josep Maria Jové, per l'organització de l'1-O.

Narbona també ha insistit en demanar implicació al PP en la nova via de diàleg empresa amb l'independentisme: ha demanat que els populars deixin de banda la "crispació i confrontació permanent" amb el govern, i els ha pregat que ajudin a "establir vies de diàleg amb la Generalitat, tot transitant en el marc de la llei i la Constitució".