Podem i el PSOE tornen a enfrontar-se

Després de setmanes de distensió aparent entre el PSOE i Podem per l’elecció de Pedro Sánchez, les gravacions de Corinna, el llistat de l’amnistia fiscal i la renovació de RTVE han tornat a fer aflorar les friccions entre les dues formacions.

La primera enganxada va tenir lloc dimarts, després que el PP i el PSOE tombessin la sol·licitud de Podem que demanava que la ministra d’Hisenda, María José Montero, comparegués al Congrés per parlar de les gravacions de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein sobre les suposades irregularitats del rei emèrit, Joan Carles I.

Podem pretenia que Montero aclarís si el seu ministeri pretenia investigar “les possibles estructures opaques creades pel rei emèrit”. Entre altres detalls, Corinna va revelar al comissari Villarejo que Joan Carles l’havia fet servir de testaferro. També el va implicar en el cas Nóos i va assegurar que s’havia acollit a l’amnistia fiscal.

El PP i el PSOE, però, van bloquejar a la mesa del Congrés aquesta sol·licitud apel·lant a l’article 53.6 de la Constitució, que assegura que “la figura del rei és inviolable” i que, per tant, “no està subjecta a responsabilitat”. També van recordar l’article 65 de la carta magna, que parla de la distribució lliure que el rei fa de la partida global que rep cada any dels pressupostos per mantenir la seva família.

A banda de l’afer Corinna, l’altre episodi que no ha agradat gens a Podem és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confirmés que no publicarà la llista dels que es van acollir a l’amnistia fiscal del PP, com prometia en campanya electoral. “Aviat decep. Massa aviat”, va escriure a Twitter el secretari d’organització de Podem, Pablo Echenique, després de recordar que Sánchez “va prometre més de deu vegades en campanya que quan arribés al govern publicaria la llista de defraudadors”. En la mateixa línia es va pronunciar a Twitter el secretari de comunicació de Podem, Juanma del Olmo, que va denunciar que Sánchez “no compleix amb la seva paraula” i que utilitza “les mateixes excuses que el PP”.

Podem va registrar ahir al Congrés una proposició no de llei per demanar al govern de Sánchez que publiqui la llista dels beneficiats per l’amnistia fiscal. Li exigeix que faci públics els noms, investigui “possibles relacions” entre la llista d’amnistiats i els casos de corrupció coneguts com Lezo i Púnica, entre d’altres, i que si cal utilitzi les vies administratives i penals establertes. Podem vol demostrar les contradiccions de Sánchez entre la seva obra de govern i les promeses com a cap de l’oposició. “La regeneració només arribarà al nostre país quan es jutgin els lladres”, va defensar la portaveu adjunta del partit lila, Ione Belarra.

Si bé les tensions per aquests dos casos són força noves, el culebró que ja fa dies que dura entre PSOE i Podem és el de la renovació de RTVE. Després que fa setmanes s’airegessin les diferències a l’hora d’escollir-ne el president, les negociacions s’han tornat a enrocar. Tot i haver arribat a un pacte, Podem va traslladar al PSOE el seu rebuig de convertir el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, l’administrador únic de RTVE. De fet, el mateix Flores -que formava part de la llista dels sis candidats pactada pel PSOE, Podem i el PNB- es va autodescartar ahir, després de la votació fallida al Congrés que va impedir l’elecció del consell d’administració de la Corporació. Podem es mostra molest per la manera com els socialistes estan portant les negociacions sobre aquest tema. La portaveu en aquesta matèria del partit, Noelia Vera, ja va manifestar les seves sospites que els errors dels diputats que van impedir la majoria dilluns fossin intencionats.