El PSOE llança una opa al votant centrista de Cs

Pedro Sánchez vol conquerir l’espai de centre que, al seu parer, deixa lliure Ciutadans amb la decisió de vetar els pactes amb el PSOE després de les eleccions del 28 d’abril. És en aquest flanc on el president del govern espanyol està centrant els seus esforços de creixement, com van palesar aquest dilluns dos moviments dels socialistes, que van retreure a Albert Rivera el seu veto i van oferir-se per acollir els potencials votants espantats per l’acostament a Vox de la formació taronja. A la vegada, i amb el mateix objectiu, el PSOE va allunyar la possibilitat d’una negociació d’investidura amb els partits independentistes, malgrat que les enquestes indiquen que només amb el seu acord seria possible un govern d’esquerres a Espanya.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va enviar una carta al líder de Ciutadans en què li retreia el “cordó sanitari” per “aïllar” els socialistes i li atribuïa una “decisió de prioritzar els acords amb forces de l’extrema dreta”, en referència a Vox. Segons Narbona, el moviment “no només és impossible d’explicar, sinó que és impossible d’entendre venint d’una organització que es diu a ella mateixa liberal i europeista”. Tot i que en el document s’afirmava que el PSOE “manté la seva mà estesa” a la formació taronja, en el fons era un nou intent del partit de Sánchez d’empènyer Rivera cap a Vox, com ja va fer aquest cap de setmana quan va afirmar que no se’ls podia titllar de “liberals” a la llum dels pactes que perseguien amb Vox i el PP, i que el PSOE vol explotar en benefici propi.

La carta va aconseguir en part aquest objectiu perquè va obligar Rivera a refermar-se en la decisió de la seva executiva de descartar el PSOE, i collar una volta més els cargols. En una entrevista a la Cope, el president de Ciutadans va respondre que el PSOE no li mereix “cap respecte”, en una astracanada que va aprofitar el secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, per llançar l’opa pel votant centrista de Cs. Ábalos va definir aquests electors com a persones que “viuen en espais urbans, amb inquietuds, modernes, moderades i centrades que volen la regeneració política”, i els va oferir el PSOE com a aixopluc davant la nova direcció que ha agafat Rivera, a qui va retreure que no hagi donat una resposta “ben pensada”. “L’elector de Ciutadans em mereix un gran respecte, intentarem que trobin una alternativa”, va reblar sense amagar l’objectiu de fons. A més, va criticar el viatge d’Inés Arrimadas a Waterloo.

La Constitució, clau per als pactes

En l’estratègia del PSOE de conquerir aquest espai centrista també hi ha un allunyament de l’independentisme per mirar de seduir els sectors més al·lèrgics al diàleg amb ERC i PDECat. Tot i que les noves enquestes -l’última, d’ahir, de l’ Abc - indiquen que la possible aliança de Sánchez passaria necessàriament per aglutinar els escons de tots els partits fora de les tres dretes, Ábalos va allunyar la possibilitat de negociar una investidura de Pedro Sánchez amb ERC i el PDECat o la marca amb la qual es presenti l’espai neoconvergent als comicis del 28-A. El secretari d’organització del PSOE va afirmar que no preveuen arribar a pactes d’aquesta magnitud amb l’independentisme, i va recordar, gairebé traient pit, que van convocar eleccions “per no assumir determinades pressions o condicions” d’aquestes formacions.

“No ho preveiem”, va resumir, preguntat sobre si obriran negociacions d’investidura amb independentistes. El número dos socialista va afirmar, a més, que les seves “limitacions” per arribar a “acords” són els partits que no comparteixin “els principis de la Constitució”, sense detallar quins deixa fora i quins inclou, i va assegurar que no volen arribar a “pactes” sinó a “acords puntuals” amb les diferents formacions. A més, Ábalos va afirmar que “tot el diàleg polític” que han fet fins ara ha sigut amb la Generalitat, i no amb els partits independentistes: “Com a institucions dialoguem, com a partits no hem desenvolupat res d’això”, va asseverar.

El PSOE inicia, doncs, el viatge al centre, tot i resistir-se a negar frontalment qualsevol pacte postelectoral escudant-se en el fet que buscaran un resultat suficientment sòlid com per poder liderar un govern sense haver de negociar pactes d’investidura.