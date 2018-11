Pablo Bustinduy serà el cap de llista de Podem a les eleccions europees

El portaveu d'exteriors de Podem al Congrés i secretari de relacions internacionals del partit, Pablo Bustinduy, serà el cap de llista del partit lila a les eleccions europees del maig del 2019, després de vèncer en les primàries internes amb un 72% dels suports -ha obtingut 34.919 vots del total dels 50.057 inscrits que hi han participat-. A més, la seva candidatura, 'Units per canviar Europa', en la qual es van integrar els tres principals corrents de Podem -els errejonistes, en els quals s'emmarca Bustinduy; els pablistes, i els anticapitalites-, ha aconseguit ocupar almenys els primers 15 llocs de la llista, segons les dades ofertes pel partit lila. El candidat més votat després Bustinduy, i que ha quedat en segon lloc, ha estat l'actual portaveu a Europa, l'eurodiputat anticapitalista Miguel Urbán, que ha avançat un lloc respecte a la posició inicial.

D'aquesta manera, la senadora navarresa i secretària de coordinació executiva, Idoia Villanueva, afí al corrent del secretari general, Pablo Iglesias, ha caigut de la segona a la tercera posició. La segueix la psicòloga Patricia Car, especialitzada en estudis sobre sexisme i sobre les gitanes, que ha avançat dos llocs. A continuació se situa la dirigent estatal i treballadora social de professió Esther Sanz, que baixa un lloc; l'advocada i exassessora al Parlament Europeu, Carme Rodríguez, que avança dues posicions, i el diputat autonòmic a Madrid, Marc Candela, que baixa dos llocs.

No obstant això, l'ordre d'aquesta llista no serà el definitiu per a la cita amb les urnes del 26 de maig del 2019, ja que cal aplicar el mecanisme de reordenació per paritat, i integrar els candidats d'IU, Equo, En Comú i En Marea, amb els quals Podem va acordar confluir. D'aquesta manera, la composició definitiva dependrà de les negociacions que s'estan duent a terme, tot i que es dona per fet que Bustinduy conservarà el primer lloc, tenint en compte que Podem és l'organització amb més pes de les implicades en l'acord.

Bustinduy és un dels dirigents que compta amb més prestigi dins del partit i entre els diferents corrents, i prova d'això és que segueix al capdavant de la secretaria d'internacional des del 2015, després d'haver estat el 2017 un dels principals suports d'Íñigo Errejón al congrés de Vistalegre II, en què l'ex número dos es va enfrontar a Iglesias. Per la seva banda, Urbán, l'actual portaveu de Podem a l'Eurocambra i secretari d'Europa en l'executiva, ha decidit intentar revalidar l'escó que ocupa al Parlament Europeu des del març del 2015, quan va aterrar a Brussel·les per substituir l'ara líder de Podem a Andalusia i candidata a la presidència d'aquesta comunitat, Teresa Rodríguez.

Encara que perdrà el càrrec de portaveu, el dirigent anticapitalista vol continuar amb el seu treball a Europa de construcció d'aliances amb les forces de la França insubmisa de Jean-Luc Mélenchon, el Bloco d'Esquerda de Portugal i l'Esquerra Verda Nòrdica, entre d'altres, per combatre tant el neoliberalisme com l'auge de l'extrema dreta. Pel que fa a Villanueva, va començar a guanyar pes després d'aquest congrés de Vistalegre II, quan va entrar a formar part de l'executiva, i també de l'àrea d'exteriors, cooperació i retorn de Podem, que dirigeix Bustinduy. A més, al Senat, Villanueva és la portaveu d'afers exteriors i també la viceportaveu a la comissió mixta per a la Unió Europea.

El Parlament Europeu va ser la primera institució que va trepitjar Podem, al maig del 2014, només quatre mesos després d'haver irromput en forma de moviment al tauler polític espanyol, liderat per un Pablo Iglesias que encara era professor de Ciències Polítiques a la Universitat Complutense de Madrid i que era conegut per la seva participació en diferents tertúlies de televisió. El partit lila va donar la sorpresa en obtenir en la seva primera compareixença davant les urnes cinc escons, que ocuparien el mateix Iglesias i alguns dels que avui són els principals dirigents de Podem, com l'actual secretari d'organització, Pablo Echenique, i la líder andalusa i candidata a la Junta, Teresa Rodríguez.