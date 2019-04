Pablo Casado avisa que posarà "ordre" a Catalunya si arriba a la Moncloa: "Jo no vull un apartheid a Espanya"

En plena campanya electoral, Pablo Casado ha tornat a trepitjar Catalunya. Ho ha fet per participar en un acte de petit format que els populars han organitzat a Tarragona i on ha garantit que si arriba a La Moncloa posarà "ordre" a Catalunya. El líder popular ha tornat a censurar les cessions que, segons Casado, ha fet l'actual president espanyol, Pedro Sánchez, a l'independentisme. "Jo no vull un apartheid a Espanya. No vull un país en què et preguntin en quin país somies, amb quin idioma estimes", ha afirmat el líder popular, que ha tornat a titllar de "totalitari" i "xenòfob" el moviment independentista.

Casado ha tornat a Catalunya una altra vegada -ja va venir a presentar-hi el programa electoral del 28-A i ha vingut en diverses ocasions des de va agafar les regnes del partit l'estiu passat- per avisar que si ell governa no es produirà "mai la independència de Catalunya". De fet, segons Casado, al llarg de la història, Catalunya no ha estat mai independent. Durant el seu discurs, han ressonat algunes cassoles en alguns dels balcons que envoltaven el recinte on s'ha fet l'acte, a qui Casado ha contestat: "Ens inspiren". "Jo també els vull servir a ells com a president espanyol. La gent que està tan frustrada de ser independentista, que fins i tot els hi deu molestar que vulgui ser president per servir-los també a ells", ha dit.

El líder popular ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez i contra l'indult que, segons Casado, el PSOE concedirà als líders independentistes si són condemnats. "Sánchez no està negant que torni a indultar colpistes com va fer amb el general Armada", ha avisat. "Quan sigui president, prohibiré els indults", ha promès, al mateix temps que també s'ha compromès a tancar el Consell de la República i el Diplocat. A més, Casado ha tornat a insistir en el suposat pacte que Sánchez va fer amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en la reunió de Pedralbes del desembre.

Aquesta no serà l'última vegada que el líder popular vingui al territori català, sinó que tornarà la setmana que ve per participar en un dels actes centrals de la campanya dels populars, en aquest cas, a Barcelona. L'objectiu dels populars és recuperar el vot constitucionalista perdut a Catalunya el 21-D i, per això, han decidit virar l'estratègia de l'anterior direcció popular posant un perfil dur amb l'independentisme com és el de Cayetana Álvarez de Toledo com a candidata per Barcelona i avisant que si Pablo Casado arriba a La Moncloa, serà implacable amb l'independentisme.