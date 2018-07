Pablo Casado: "Es pot recuperar la dignitat d'aquest país amb un govern del Partit Popular"

El PP agafa embranzida amb el nou president del partit: Pablo Casado ha afirmat aquest dissabte a Còrdova que "el Partit Popular ja no està en funcions" i que, després "d'un període intern" ha tornat "per quedar-se, per trepitjar el carrer, per no parar ni a l'agost". Preguntat sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions, Casado s'ha mostrat segur de la victòria del seu partit: " Tant és quan les convoquin, guanyarem", ha subratllat.

Pablo Casado presideix a Còrdova la reunió de la Junta Directiva del PP d'Andalusia,presidida per Juanma Moreno, i el president provincial Adolfo Molina. Creu que al seu partit tenen "un projecte ambiciós i de futur, no només per revalidar la nostra victòria, sinó per fer-ho de forma suficient". Casado creu que el PP estan "preparats" i afirma que aquest diumenge es faran públiques "unes enquestes força bones per al PP". "Els resultats positius per als populars s'aniran consolidant, en primer lloc perquè l'esquerra ha decepcionat en a penes 40 dies al capdavant del govern", explica Casado. "Han fet tot el que Espanya no necessitava", subratlla. Al seu parer, el govern de Pedro Sánchez s'ha dedicat a "pujar impostos, acostar presos etarres o almenys a proposar-ho, acostar, això sí, els presos independentistes, proposar una reforma constitucional que ningú vol, proposar un referèndum pactat que ningú acceptarà, fer el ridícul internacional amb el sostre de despesa i fer el ridícul a nivell parlamentari amb RTVE".

En canvi, Casado creu que segueix funcionant el que va fer l'anterior govern del PP en matèria de treball, per exemple. "Es pot recuperar la dignitat d'aquest país amb un govern del Partit Popular", ha dit Casado.

Sobre la relació del PP amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, Casad creu que el partit taronja no és un adversari del PP i que sí que ho és el PSOE, Podemos i els partits independentistes. Pel que fa Sánchez, Casado diu que és el seu enemic "per una confrontació ideològica, perquè és qui ara mateix està ocupant el govern d'Espanya".

Pablo Casado aposta per tornar a "un model bipartidista imperfecte", on el PSOE i el PP garantirien "l'alternança i l'estabilitat política a Espanya sense la necessitat de tornar a legislatures com l'actual, que suposadament havia de ser el Govern del poble i el Govern del Parlament i al final ha sigut un desgovern, perquè l'únic que han fet és paralitzar iniciatives, paralitzar la gestió, paralitzar l'Administració i empobrir la ciutadania". Per això, el líder popular vol que hi hagi "un alternança sana, en la qual, a més, no depenem de frontisses nacionalistes, que pugui haver-hi un partit com Ciutadans o Podemos, com hereu d'IU, que puguin la governabilitat", que estigui "focalitzada en polítiques sectorials concretes i no en processos identitaris sobiranistes, com els que ara pretenen els nacionalistes".

A favor d'una eventual nova aplicació de l'article 155 a Catalunya

El president del PP també ha llançat un avís a Quim Torra: "El Partit Popular frenarà qualsevol intent de sedició i d'independència", ha dit Casado, que no descarta impulsar una nova aplicació de l'article 155 a Catalunya si ho creu necessari: "Si el govern espanyol segueix contemporitzant i prestant-se al xantatge dels secessionistes", el PP sol·licitarà "l'aplicació del 155 i, a més, garantint-los que, quan arribi al Senat, tindran els vots suficients, només del nostre partit".

També ha anunciat que aquest dilluns presentarà una proposició no de llei perquè s'incorporin al Codi Penal els delictes de "sedició impròpia" i "convocatòria il·legal de referèndums".

Els indults han sigut un altre dels temes del discurs de Casado: "S'han de prohibir els indults a aquells detinguts o delinqüents o ja condemnats en ferm per delictes tan greus com el de sedició o rebel·lió, i recordem també que volem ampliar el recurs previ d'inconstitucionalitat. Tindrem quatre mesures que reforçaran l'estat de dret enfront dels secessionistes sense necessitat d'haver d'anar a un procediment penal, què és el que estem veient ara", ha dit Casado.

Per últim, Casado ha indicat que, a més d'aquestes mesures en favor de la "fortalesa institucional", el PP també en vol promoure unes altres en favor de l'"estabilitat política", com la de "modificar la Llei Electoral, en concret la Llei Municipal, perquè no passi com ha passat aquí", a Còrdova, i no es torni a plantejar "una doble volta en les eleccions locals", de manera que l'alcalde sigui el que triïn "els seus veïns a les urnes", i que "no es pugui subvertir en els despatxos" aquest resultat.