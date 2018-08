Casado demana a Sánchez que si no sap "posar ordre" a Catalunya deixi pas al PP

El president del PP, Pablo Casado, ha lamentat aquest dijous que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no defensi Espanya "de les amenaces del govern de Torra" i li ha demanat que "si no és capaç de posar ordre a la situació territorial que deixi pas a un partit" com el seu, "que ja ha demostrat que sap posar ordre quan toca". Casado ho ha dit des de Maó, on assisteix a un acte dels populars a Menorca.

El líder del PP ha insistit, en referència a la polèmica per la retirada de llaços grocs, que "és una vergonya que el Govern de la Generalitat estigui instal·lat en la il·legalitat i pretengui donar instruccions als Mossos d'Esquadra perquè multin aquelles persones que el que volen és recuperar la concòrdia al paisatge urbà". En la mateixa línia, Casado també ha lamentat que es posi el llaç groc en espais públics o el portin representants d'institucions catalanes.