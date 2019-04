Pablo Casado acusa Pedro Sánchez "d'amagar la recessió igual que va fer Zapatero"

El líder i candidat del Partit Popular, Pablo Casado, ha acusat el president espanyol i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, de repetir la campanya electoral que el 2008 va fer l'excap de l'executiu estatal José Luis Rodríguez Zapatero, quan "plantejava una aliança amb independentistes i comunistes" mentre "ocultava una recessió en camí".

Segons el president del PP, que aquest migdia ha celebrat un míting a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, al quals segons l'organització han acudit prop de 2.000 persones, Sánchez està amagant l'existència de "xifres vermelles" en l'economia, l'ocupació, les inversions internacionals o el deute públic.

"Tal com va passar amb González [Felipe], que va deixar Espanya en la bancarrota i que no va ser capaç de crear un sol lloc de treball entre els anys 1982 i 1996, quan no vam passar de 12 milions de cotitzants; o igual que Zapatero, que va deixar 3,5 milions d'aturats, les pensions congelades i els sous dels funcionaris retallats en un 5%, ara tenim el risc que torni a passar", ha afirmat Casado.

Aquest diagnòstic ha servit al dirigent conservador per evocar la gestió econòmica dels expresidents espanyols José María Aznar i Mariano Rajoy i de l'anglesa Margaret Thatcher –a qui ha qualificat de "referent"– i per, a més, presentar el PP com "un valor segur [tal com diu el seu lema de campanya]" per als temps futurs. Un oferta que Casado ha intentat arredonir prometent una rebaixa d'impostos de "16.000 milions d'euros" que torni a cada contribuent "705 euros a l’any". En concret, el líder del PP ha dit que farà una "revolució fiscal" que rebaixi l'impost de la renda per sota del 40% en el seu tram més alt, el de societats per sota del 20% i la supressió de l'impost de donacions i successions.

A més, i per estimular l'economia, el candidat del PP ha promès ampliar la tarifa plana de 50 euros per als nous autònoms "un any més, fins als dos", que en el cas de les dones víctimes de violència de gènere, les persones amb discapacitat, els més grans de 52 anys, els menors de 30, les persones que treballin en un entorn rural i els desocupats de llarga durada "serà de tres anys". Una bonificació, que en l'àmbit de la formació, se sumaria a la concessió d'una ajuda de 430 euros a l'any per als joves que estiguin formant-se.

Casado afirma sentir-se "avergonyit" per les conferències de premsa des de la presó

On més contundent s'ha mostrat Pablo Casado ha estat en el debat territorial i la política catalana. En aquest sentit, el líder del Partit Popular ha afirmat senti-se "avergonyit" perquè una "democràcia consolidada" com l'espanyola permeti que es facin conferències de premsa des de la presó [en referència a les ofertes per Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Turull]", i ha repetit una de les consignes dels últims mesos dels conservadors, segons la qual si les eleccions les "guanya Pedro Sánchez, tindrem en la Moncloa Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Arnaldo Otegi i Pablo Iglesias".

El líder del PP també ha retret a la dirigent socialista Meritxell Batet que defensi que "no es pot imposar la Constitució". Unes paraules que Casado ha rebutjat frontalment, reclamant que la llei i la Constitució s'han de respectar, perquè "sense llei això seria la jungla".

Per últim, el dirigent conservador ha promès "acabar amb els homenatges a etarres" i ha assegurat que legislarà perquè l'ocupació d'habitatges estigui castigada amb entre un i tres anys de presó i perquè s'aconsegueixi desallotjar els habitatges en menys de 12 hores.