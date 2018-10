Pablo Casado assegura que la Generalitat té "presons a la carta" com als "narcoestats"

El dirigent del Partit Popular, Pablo Casado, ha considerat que a Catalunya hi ha "presons a la carta" i que això només passa a "les dictadures i als narcoestats". En aquest sentit, el líder de la formació conservadora ha seguit desgranant com hauria de ser l'aplicació de l'article 155, que passaria per "recuperar la competència de les institucions penitenciàries" i, d'aquesta manera, acabar amb el que segons Casado és un tracte de favor de la Generalitat als líders independentistes empresonats. A més, Casado ha tornat a assegurar aquest dimarts que el dia de l'aniversari de l'1 d'Octubre "hi havia gent apallissant policies".

En una entrevista a Esradio, amb Federico Jiménez Losantos al capdavant, Casado també ha criticat l'educació a Catalunya, però en aquest sentit ha dit que no era "una competència que s'hagi de recuperar, sinó que ja és de l'Estat". El president del PP ha assegurat que "no s'ha d'ensenyar el castellà, sinó que s'ha d'ensenyar en castellà".

El president del PP ha dit que "el Partit Popular ha de tenir el seu espai" a Catalunya, i ha matisat: "De la mateixa manera que el va tenir al País Basc". Casado ha explicat també que l'han criticat molt els nacionalistes per dir que hi ha 'kale borroka' a Catalunya, tot i considerar que hi ha energúmens que van amb pancartes de 'Visca Terra Lliure'. S'ha preguntat, retòricament, "com es pot permetre que uns mocosos cridin a favor d'una banda terrorista?" I s'ha dirigit a Jiménez Losantos per dir-li: "Què t'haig d'explicar a tu, que et van fotre un tret a la cama".