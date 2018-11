Pablo Casado només censura l'exaltació del franquisme si es fa amb "violència"

Després que ahir el PP evités condemnar el franquisme al Senat –els populars es van abstenir en una moció del PSOE, juntament amb Ciutadans, UPN i Foro–, aquest dijous el líder del partit, Pablo Casado, ha justificat la seva posició. "Ahir no es pretenia condemnar una qüestió lamentable i que ja va condemnar la Transició, sinó que ahir es pretenia polaritzar el debat en plenes eleccions andaluses", ha assegurat Casado en una entrevista a la Cadena SER. Amb tot, Casado només ha censurat les exaltacions al franquisme si es fan de manera violenta: "Si l'exaltació al franquisme és violenta, ha d'estar prohibida, perquè ho diu la llei".

Ara bé, el president dels populars espanyols creu que són la CUP i Arran, l'organització juvenil de l'esquerra independentista, les dues formacions que a hores d'ara estan exaltant "la violència al carrer" i, per tant, han de ser il·legalitzades. De fet, Casado ha demanat en diverses ocasions la il·legalització d'aquestes dues organitzacions polítiques, però ha evitat demanar que s'il·legalitzi el Partit Comunista. "No crec que el Partit Comunista d'Espanya estigui reivindicant l'estalinisme", ha afirmat. "Qualsevol que reivindiqui esdeveniments bèl·lics i violents té una llei de partits que insta a la seva il·legalització", ha recordat.

Pablo Casado, però, considera que el debat sobre la condemna del franquisme és estèril a hores d'ara perquè "el dictador ja és mort" i ha criticat que el president espanyol, Pedro Sánchez, tingui converses amb els líders de països com Cuba, on "el dictador és viu i segueix empresonant gent", ha asseverat. Quan li han preguntat si creu necessària una reconciliació amb el franquisme, el líder popular ha apel·lat a una "concòrdia transversal".

El 'whatsapp' de Cosidó

D'altra banda, el líder popular ha assegurat que el 'whatsapp' d'Ignacio Cosidó sobre el repartiment del PP i el PSOE del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) contenia una "informació falsa". "És inacceptable el control de la justícia; en el moment que el govern espanyol filtra el nom del president, fereix de mort el pacte", ha defensat. De fet, Casado considera que li va demanar explicacions a Cosidó sobre el 'whatsapp', que considera que "no va escriure ell", i ha explicat que el senador popular li va demanar disculpes per "reenviar" aquell missatge. Casado, però, no ha volgut entrar en si l'exministre Rafael Catalá va ser qui va escriure el missatge. "El contingut era erroni", ha asseverat.