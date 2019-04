Pablo Iglesias: "No concebo que se segueixi tenint una relació d'apartheid amb l'independentisme"

El líder de Podem, Pablo Igelsias, ha assegurat al programa 'Aquí, amb Josep Cuní' de SER Catalunya que la seva formació representa l'opció de la "reconciliació i el diàleg". Iglesias ha explicat que si acaben formant part del nou govern amb un acord amb el PSOE apostaran per construir ponts amb l'independentisme. Sobre un possible pacte d'esquerres sense necessitat de comptar amb el suport de les formacions independentistes, Iglesias ha assegurat que des de Podem volen un govern que busqui "l'acord i l'entesa" perquè no concep que se segueixi tenint "una relació d'apartheid" amb l'independentisme. "Hem de fer canvis per aconseguir que un país plurinacional doni cabuda a totes les sensibilitats", ha assegurat.

Iglesias ha assegurat que el candidat d'En Comú - Podem a Catalunya, Jaume Asens, representa l'esperit de diàleg que defensa la formació lila. "Ell pot contribuir que l'Estat agafi una nova direcció i reconstruïm ponts –ha assegurat–. Que nosaltres estiguem al pròxim govern és imprescindible perquè les coses canviïn".

Preguntat sobre un possible pacte entre el PSOE i Ciutadans, Iglesias ha respost ser conscient que hi ha molts poders econòmics de l'estat que estarien satisfets amb aquesta opció. Tot i així, Iglesias, que ha assegurat que Podem pot guanyar les eleccions generals a Catalunya, ha remarcat que estan oberts a un pacte d'esquerres malgrat "el PSOE arrossega una motxilla plena de pedres pel que fa a la corrupció". "Si governem junts estem disposats a netejar les clavegueres de l'Estat i ells no s'haurien d'ofendre", ha remarcat.

Entre les propostes de Podem per acabar amb la corrupció policial, Iglesias ha destacat la creació d'una unitat integral policial (formada per membres dels diferents cossos policials autonòmics i estatals) que estigui dedicada a la investigació de trames de corrupció. El líder de Podem ha aprofitat per tornar a assenyalar el PP com la formació política amb més casos de corrupció d'Espanya. "Ells prefereixen parlar de banderes que de salut democràtica", ha rematat, mentre que ha afegit que es nega a acceptar que en un estat hagin d'existir les clavegueres.

En la seva intervenció al programa de Josep Cuní, Iglesias no ha esquivat les preguntes sobre les divisions internes del seu partits: "Hem actuat com un partit més i crec que les lluites de poder ens han fet molt de mal i que la gent se sentís decebuda amb nosaltres". "Ara ens toca demostrar que hem madurat i que podem contribuir al canvi", ha assegurat Iglesias, que volgut donar així per tancat el debat sobre la divisió de Podem.

Igelsias també ha aprofitat l'entrevista per tornar a defensar Julian Assange, detingut ahir a Londres, i ha dit que "hauria d'estar rebent premis de periodisme" perquè ha contribuït a que molts ciutadans tinguin accés a una informació veraç.