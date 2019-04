Pablo Iglesias demana a Pedro Sánchez que "per decència" acudeixi als dos debats electorals

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha reclamat al president del govern espanyol i candidat socialista, Pedro Sánchez, que rectifiqui i accepti participar en el debat organitzat per Antena 3 el 23 d'abril a la nit i també en el convocat per RTVE un dia abans. Per fer-ho, Iglesias ha citat la transcendència aconseguida pel celebrat ahir a la nit a La 1 i ha destacat la repercussió generada per les polèmiques declaracions de la candidata del Partit Popular per la circumscripció de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. "Va ser un debat molt important i estic segur que molta gent va decidir el seu vot ahir a la nit. Per això no s’entén que el candidat socialista digui primer que no va al debat de la televisió pública i sí al de la privada, i que després de la intervenció de la Junta Electoral Central, que per a mi s'equivoca, digui que va només al de la pública. El que és raonable és tenir la decència d’anar als dos, com farem nosaltres, perquè més enllà dels mítings, el que és fonamental és el debat", ha defensat el candidat a la presidència del govern espanyol en un míting celebrat aquesta tarda a la Fira de València, on s'han aplegat unes 1.800 persones segons l'organització.

Després de criticar Pedro Sánchez, el líder de Podem ha virat el seu objectiu i ha dirigit les crítiques al Partit Popular. Ho ha fet denunciant el cinisme "tant de moda" d'aquells que afirmen que "les coses no es poden canviar". "Si la política no servís, les companyies energètiques no comprarien expresidents, ni Cuatrecasas [bufet d'advocats] compraria Soraya Sáenz de Santamaría, ni es comprarien televisions o diaris que no tenen beneficis", ha afirmat Iglesias.

Les conegudes com a clavegueres de l'Estat també han sigut objecte del discurs de Pablo Iglesias, sobre les quals Iglesias ha dit que "el problema no és Jorge Fernández Díaz [exministre de l'Interior], ni Villarejo [excomissari de policia] o Eduardo Inda [director de 'OK Diario'], que són peons, el problema és la por a les oligarquies, que quan no et poden comprar tenen una estructura de clavegueres".

Una oportunitat per governar

El dirigent de Podem no s'ha oblidat de cridar a la mobilització del vot, i ha apel·lat a aquells ciutadans que encara no han decidit a quin partit donaran suport o que, fins i tot, han pensat en abstenir-se. "Entenc que no confien en els polítics, però l'augment del salari mínim no el vam aconseguir per simpatia o afinitat, sinó per la força dels diputats. Per això, a tots aquests ciutadans els demano una oportunitat, una oportunitat per governar".