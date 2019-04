Pablo Iglesias assisteix al País Valencià a l'exhumació de la fossa on podria ser el seu oncle

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va assistir ahir dilluns a l'inici dels treballs d'exhumació de la fossa número 115 del cementiri municipal de la localitat valenciana de Paterna, on podrien ser les restes del seu oncle. Així ho va relatar a Facebook el dirigent de la formació lila, que va viatjar a València acompanyat de la seva mare i que no va fer declaracions als periodistes per tractar-se d'una visita privada.

Els treballs d'exhumació de la fossa número 115 del cementiri municipal de Paterna van començar ahir i s'hi esperen trobar restes d'afusellats de la repressió franquista, dins d'un projecte de recuperació de memòria històrica promogut per la Diputació de València.

Iglesias, que va viatjae des de Madrid en AVE, va recordar que el mateix trajecte el va fer la seva tieta Ángeles diverses vegades, el 1939, "en camions que van accedir a transportar la germana d'un represaliat". "Fer aquest viatge fa 80 anys per anar a la presó era molt difícil. La meva tieta sabia que afusellarien el seu germà", Ángel Santa María. La foto amb la boina de l'exèrcit popular de la República "sempre va ocupar un lloc especial a casa", va explicar.

Iglesias també va destacar que la seva àvia i la seva tieta mai van deixar de parlar-li "d'aquell forner socialista que va formar part de la Motorizada, els joves socialistes que sempre acompanyaven i protegien Indalecio Prieto [president del PSOE i ministre en el govern de la Segona República]".

El líder de Podem també va destacar que la seva història és "gairebé idèntica a la de milers de famílies espanyoles que van patir les humiliació de no poder enterrar ni honrar els seus morts".