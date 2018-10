Pablo Iglesias està "considerant" anar a veure Puigdemont a Brussel·les

Pablo Iglesias està "considerant" anar a Brussel·les a veure Carles Puigdemont. Així ho ha afirmat en una entrevista a RAC1 aquest dimarts, en la qual ha fet una crida a dirigents polítics i opinadors espanyols a visitar els presos polítics per "empatitzar" amb la seva situació. El líder de Podem ha assegurat que a la presó els líders independentistes han fet una "reflexió política profunda molt important que pot ser bona per al diàleg", i ha afirmat que "caldrà treballar amb silenci i discreció".

Iglesias ha fet aquestes declaracions en ser preguntat per la seva visita de fa uns dies a Oriol Junqueras a Lledoners, i ha insistit que hauria volgut anar-lo a veure abans. "Quan hi vas veus drames humans", ha destacat el líder del partit lila, que ha apuntat que són les famílies les que "pateixen" més la situació personal dels dirigents independentistes. Iglesias ha subratllat la "lucidesa política" del president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, i ha recordat que el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, va reconèixer haver entès part del que succeeix a l'Estat en haver-se informat a través de mitjans de comunicació espanyols.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha constatat el "temor" entre els líders independentistes de ser qualificats de "traïdors" per les bases del moviment, en una espècie de "competició" per veure "qui ha patit més" i qui és el primer que fa el "pas pragmàtic". "Tothom sap que Puigdemont tenia la decisió presa [de convocar eleccions en lloc de fer la DUI]", ha recordat Iglesias, que ha fet referència al tuit de Gabriel Rufián –"155 monedes de plata"– i ha considerat que va "influir" en el pas enrere de l'expresident. "És molt important que en el futur tots els actors de l'independentisme siguin capaços de no posar-se travetes entre ells", ha reblat.

Iglesias ha volgut rebaixar la importància de determinats discursos que es fan en públic i ha considerat que el líder del PP, Pablo Casado, "no es creia" la majoria de coses que va dir en l'entrevista a La Sexta d'aquest diumenge amb Ana Pastor. També ha posat d'exemple Inés Arrimadas, de qui ha opinat que diu coses en públic que "li poden portar rèdits electorals" tot i saber que "no són certes". "Ningú ha de presumir que el seu adversari polític és ruc", ha dit Iglesias, que s'ha referit a Xavier García Albiol i ha assegurat que quan hi parla en privat es demostra que "és perfectament conscient de moltes coses".

Iglesias ha estat entrevistat juntament amb el director adjunt de 'La Vanguardia', Enric Juliana, amb qui ha escrit un llibre que porta per títol 'Nudo España'. Hi reflexiona sobre molts aspectes de la política, com per exemple el paper de la monarquia. En l'entrevista, el líder de Podem ha assegurat que Felip VI està "molt mal assessorat" sobre Catalunya. “Tan la monarquia actual com els partits de la dreta estan en una posició política on bàsicament no entenen les complexitats d’Espanya: S’omplen la boca amb la paraula Espanya i no entenen el que és Espanya”, ha sentenciat.