Pablo Iglesias veu més a prop unes eleccions generals després dels escrits de la Fiscalia

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, veu més a prop la possibilitat que hi hagi un avançament electoral al 2019 després de les acusacions plantejades per la Fiscalia contra els líders independentistes processats en la causa del Procés. Els partits independentistes amb representació al Congrés de Diputats, el PDECat i ERC, ja han avisat que no donarien suport als comptes de Pedro Sánchez.

En una entrevista a ' La Vanguardia', Iglesias ha dit que no s'havia posat en contacte amb el govern espanyol ni amb aquests partits, després de la presentació divendres dels escrits d'acusació, perquè preferia esperar. "Les pròximes hores tots haurem de reflexionar-hi molt, ser conscients de la realitat, de les dificultats, que estem més a prop que hi hagi eleccions el 2019", ha indicat, alhora que ha assegurat que el seu partit estava preparat per als comicis i ha avisat que sortiria a guanyar-los.

Iglesias ha afirmat que mantindria la interlocució amb tots els partits d'àmbit estatal, encara que no preveu anar a Bèlgica a entrevistar-se amb l'expresident Carles Puigdemont perquè no creu que la visita canviés la posició de JxCat sobre els pressupostos o la seva posició política en general.

El líder de Podem considera que cal naturalitzar aquesta mena de trobades i ha indicat que, atès que el PP té molts dirigents a la presó, si el seu president, Pablo Casado, hi acabés també el visitaria perquè representa la força més votada, i "aquesta representativitat no canvia per ser a la presó".

Sobre si creia que havia faltat coratge al govern respecte a les acusacions pel Procés, Iglesias ha manifestat que calia treballar "amb discreció, prudència i altura d'estat" per resoldre un problema que era polític. Però ha afegit que encara que calia respectar l'autonomia indubtable de la Fiscalia, això no volia dir que no hi hagués un "posicionament polític" que inspirés les seves decisions.

"Que ningú oblidi la injecció de vitamina reaccionària que per a molts poders de l'Estat va suposar el discurs del rei del 3 d'octubre", ha advertit, un efecte polític que un govern no sempre pot contrarestar, ha reconegut. Iglesias ha destacat que el que està passant a Catalunya és "molt greu" perquè el que hi ha en joc, més que el destí de la legislatura, és "la direcció històrica" d'Espanya. Així, ha insistit a optar pel diàleg i les vies polítiques per sortir de l'excepcionalitat, perquè l'alternativa és que l'"extrema dreta" s'apoderi de l'Estat. I un PP i un Cs competint amb Vox "no tindrien problema a convertir-lo en una cosa equivalent a Turquia", considera.