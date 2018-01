Pablo Iglesias confirma que no s'han equivocat defensant el referèndum pactat

Pablo Iglesias no renega d'haver defensat el referèndum pactat a Catalunya. Preguntat a la SER sobre si això pot haver fet perdre vots a Podem, el líder del partit respon: "Ens hem equivocat permetent que desapareixés l’agenda social, però no amb l’agenda nacional: hem defensat el referèndum pactat, que és el que volen la majoria de catalans i la majoria d’espanyols".

És per aquest motiu que diu: "Cal dir-li al senyor Puigdemont, i també a Rajoy, que cal començar a parlar dels problemes de la gent. Però parlar tot el dia d’això fa que no es parli de pensions ni de dependència, per exemple, al Parlament. A alguns ja els va bé aquest culebró per no parlar de les coses importants".

I sobre aquest "culebró", en paraules d'Iglesias, ell ho té clar: "Puigdemont no pot ser president de la Generalitat des de Brussel·les". I ha afegit: "Si hi ha una investidura telemàtica no serà vàlida, hi haurà una altra investidura amb un altre president, que ja tenen previst".

Sobre el motiu pel qual els comuns no van donar suport al candidat de Ciutadans a president de la mesa del Parlament, Iglesias es defensa: "Vam fer una proposta a monàrquics i independentistes de fer una mesa del parlament plural, però els dos ens van dir que era 'o ens votes a nosaltres o res', per això ens vam abstenir".