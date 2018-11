Pablo Iglesias reconeix que les eleccions generals estan "més a prop"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest dilluns que un possible avançament electoral està "més a prop" arran de les peticions de penes de la Fiscalia per als presos polítics i de l'anunci d'ERC i PDECat que rebutjaran els pressupostos a causa d'aquestes acusacions. "Cal assumir la realitat", ha reconegut el líder del partit lila en una entrevista a RNE, en què ha assenyalat que la situació actual és "molt difícil" a causa de la "crispació". "Jo preferiria que hi hagués un acord polític ampli, però si no és així no s'ha de tenir cap por de les eleccions", ha emfatitzat.

No obstant això, Iglesias ha assenyalat que aquest context no implica que l'avançament electoral sigui "l'única sortida possible". En aquest sentit ha assegurat que l'obligació de Podem és "seguir intentant que hi hagi pressupostos" i que es "construeixi una alternativa progressista d'Estat". "Ens estem jugant la direcció històrica d'Espanya. Estem en un moment de debats crucials en què el diàleg i la recerca d'acords seran fonamentals", ha reivindicat el líder de la formació lila.

Pel que fa als pactes que es podrien produir si s'avancen les eleccions, Iglesias ha reconegut que no es pot descartar que el PSOE torni a intentar arribar a un acord amb Ciutadans, sobretot perquè, al seu parer, "és una cosa que desitgen molts sectors al PSOE" i també sectors econòmics a Espanya. Sobre el seu futur polític i si el vincula al resultat de Podem en aquestes eleccions, Iglesias ha assegurat que els comicis "condicionaran el futur de tots els candidats que es presentin". "Un ha d'estar disposat a rendir comptes. Ningú és imprescindible", ha remarcat.

En tot cas, ha afirmat que en les pròximes eleccions el seu partit sortirà a guanyar. "Del que passi després, s'ha de donar comptes sempre, i un ha de posar el seu càrrec a disposició de la militància", ha anotat. "No és el mateix estar a l'oposició que governant, i tenir un bon resultat que un de dolent. Però també es definirà el futur de Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado o dels mateixos caps de Vox", ha insistit.