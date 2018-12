Pablo Iglesias, reelegit candidat a la Moncloa en unes primàries sense rivals

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha estat reelegit aquest divendres candidat de Podem a la presidència del govern espanyol. Iglesias ha rebut el suport de 53.524 dels 60.038 militants que s'han inscrit per poder votar en les primàries de la formació. La portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero; el secretari d'Organització del partit, Pablo Echenique; i els diputats Alberto Rodríguez, Ione Belarra, Rafa Mayoral i Noelia Vera, per aquest ordre, han estat els sis candidats que han rebut més suport de les bases per acompanyar Iglesias a la candidatura al Congrés dels Diputats, segons informa Podem.

El secretari de Comunicació del partit, Juanma del Olmo; la vicepresidenta quarta del Congrés, Glòria Elizo; i les diputades Sofia Castañón i Meri Pita són les següents en el rànquing de suports de les bases.

Els 60.038 militants que han participat en la votació telemàtica realitzada entre el 15 i el 20 de desembre suposen un 12 per cent dels prop de 500.000 inscrits cridats a votar en aquestes primàries. Els 53.524 suports que ha rebut Iglesias suposen el 89,30 per cent del total de vots. Un 10,70 per cent (6.415) han votat en blanc. En aquestes primàries el líder de Podem no competia amb cap rival com a candidat a la Moncloa.