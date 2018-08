Pacheco (CCOO) creu que Torra hauria de convocar eleccions si no tira endavant els pressupostos per al 2019

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, creu que una prioritat del Govern de cara a aquest curs polític ha de ser tirar endavant uns pressupostos per al 2019 i "canviar la línia de les polítiques socials". El líder sindical ha argumentat que el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria de convocar eleccions si no aconsegueix aprovar els comptes per a l'any que ve, ja que una nova pròrroga pressupostària seria "renunciar explícitament a governar". "Si no tenen un pressupost el que haurien de fer és marxar", ha dit Pacheco en una entrevista a l'ACN, i ha afegit que seria una situació tècnicament acceptable però políticament inacceptable. El líder de CCOO ha criticat que l'executiu català ha estat "poc productiu i efectiu" els primers cent dies però ha celebrat que hagi "obert espais de diàleg" amb l'Estat.

Pacheco ha descrit la situació actual "d'agredolça". Segons el secretari general de CCOO, al Govern li ha faltat productivitat "en el si de l'articulació de lleis que arribin realment a les condicions de vida de la gent" i també efectivitat perquè "la pròrroga del pressupost té lligada la capacitat de modificar aspectes fonamentals de les condicions de la gent". En aquest sentit, el líder sindical ha insistit que el Govern ha de fer uns pressupostos per al 2019 que vagin "més enllà".

Pel que fa a aquest any, Pacheco ha apuntat que l'executiu català ha de ser capaç "d'incorporar dotacions addicionals" aquest exercici per començar a accelerar la implementació de polítiques, com el Pacte Nacional per la Indústria. En aquest sentit, el líder de CCOO ha dit que la "millora d'ingressos" i la "modificació dels marges de dèficit" aprovades al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) ho haurien de permetre per acabar amb el "retard" en el desenvolupament de polítiques socials.

Descarta un referèndum mentre no canviïn "les condicions"

Sobre el diàleg del Govern amb l'executiu de Pedro Sánchez, el líder sindical ha assegurat que és la part "dolça" i ha demanat als presidents dels dos executius que "facin tots els esforços" per donar suport als "espais de diàleg i consens". Pacheco ha negat que el conflicte polític hagi de ser "per generacions" si es fa l'esforç de trobar solucions dialogades.

El líder de CCOO ha argumentat que ara no es donen "les condicions" per celebrar un referèndum sobre l'encaix territorial de Catalunya a l'Estat. "Ara no solucionaríem res amb un referèndum", ha dit Pacheco, que ha subratllat que, tanmateix, "més tard o més d'hora la gent ha de poder exercir el seu dret a decidir". Segons el secretari general de CCOO a Catalunya, primer cal rebaixar la tensió, restablir drets i redefinir l'autogovern de Catalunya. Pacheco ha afirmat que, quan es doni aquest escenari, sí que seria una solució "donar la paraula a la gent".

No veu una "solució definitiva" al conflicte català si hi ha presos

Pacheco ha assegurat que no hi haurà una "solució definitiva" al conflicte català mentre hi hagi dirigents independentistes a la presó. Segons el líder del sindicat amb més representació a Catalunya, els polítics empresonats haurien "de ser fora" per "molts motius" i ha afirmat que la seva situació ha de "formar part de la solució", també "per justícia". "Que es tracti de rebel·lió i violència el que va passar l'any passat és una desproporció absoluta", ha asseverat.