Pacheco justifica la presència de CCOO a la manifestació per la "involució democràtica" de l'estat

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha defensat la presència del sindicat a la manifestació pels presos polítics convocada ahir a Barcelona: "La manifestació tenia una vocació de cridar àmbits de la societat que no tenen res a veure amb l'independentisme per denunciar la resposta judicial de l'Estat", ha anotat Pacheco, que considera que el processament dels nois d'Altsasu o del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, són exemples d'"involució democràtica".

En una entrevista a 'Els Matins de TV3', el líder sindical ha deixat clar que CCOO també va promoure la manifestació: "Nosaltres no ens hi vam adherir, sinó que la vam convocar i impulsar per defensar la democràcia i evitar la polarització de la societat; vam ser impulsors i convocants convençuts amb la idea d'eixamplar la base social davant la involució democràtica de l'Estat". "No hem tingut problemes, i hi estem treballant des de fa mesos. Vam articular la Taula per la Democràcia quan les institucions catalanes van ser intervingudes per part del govern de l'Estat, vam denunciar l'actuació policial de l'1-O perquè és una de les imatges més indignants que ha patit la societat en democràcia i hem defensat la necessitat de trobar una sortida política al conflicte".

Pacheco ha deixat clar que les diferències entre les entitats que van ser presents ahir a la manifestació no han de ser un impediment per trobar punts de consens: "Ningú ha de renunciar als seus plantejaments. Nosaltres volem establir ponts d'entesa també amb els partits d'esquerra no independentistes com els comuns o el PSC i tenim afiliats amb tots els posicionaments polítics, però el nostre objectiu és trobar una sortida política al conflicte", ha defensat Pacheco.

"Cal formar govern per eliminar el 155 i recuperar la interlocució amb l'Estat i eixamplar el consens per aconseguir una resposta política i recuperar drets socials als treballadors i fer front així a la pobresa i la precarietat", ha afegit el líder de CCOO a Catalunya, que s'ha mostrat contrari a la repetició d'eleccions.

Crítiques del PP

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha dit que el suport d'UGT i CCOO a la manifestació "no ajuda al crèdit de les centrals sindicals". "El que sorprèn és que UGT, CCOO i Podem estiguessin a la manifestació", ha assenyalat Maillo en una entrevista a Antena 3 en què ha recalcat que "han estat al costat dels independentistes i per tant, hi han participat ". El diputat popular ha demanat a tots dos sindicats que facin un "examen del que ha passat" perquè, segons ha dit, "a Espanya no hi ha presos perquè hi ha resolucions judicials que es recorren". "Estan del costat de les tesis independentistes i crec que està fora de lloc", ha sentenciat.