El Pacma, el partit oblidat que té més opcions que Vox

La irrupció de Vox ha sacsejat la política espanyola a causa de la possibilitat que la formació d’ultradreta pugui irrompre al Congrés. No obstant, un altre partit amb 15 anys de vida té més opcions d’obtenir representació parlamentària: el Pacma. Segons l’últim sondeig del CIS, publicat aquesta mateixa setmana, la formació animalista obtindria més vots que la d’ultradreta i, a tot l’Estat, superaria formacions consolidades a les autonomies com el PDECat, EH-Bildu o el PNB. L’estimació de vot és de l’1,6%, la més alta d’entre els partits extraparlamentaris, però encara lluny de la representació.

Va ser el 2003 a Bilbao quan diferents entitats i activistes del moviment animalista es van unir per formar el que seria el Pacma. “Estàvem farts que cap partit polític es fes eco de les nostres propostes”, explica la presidenta del partit, Silvia Barquero, que assegura, quinze anys després, que aquell és el mateix motiu pel qual volen entrar a les institucions. Es presentaran a les pròximes eleccions municipals, autonòmiques, estatals i europees sense autodefinir-se ni d’esquerres ni de dretes. El seu programa electoral només es basa en tres grans punts: animals, medi ambient i justícia social. Barquero assegura que els eixos estan connectats, ja que “el tracte que reben els animals a les granges industrials també perjudica el medi ambient i la nostra salut”.

“Pacma és un partit monotema”, assegura el doctor en ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona Oriol Bartomeus. El compara amb els partits de jubilats d’Holanda o de la República Txeca. Aquestes formacions, explica el professor, actuen com a lobistes del seu tema; ara bé, si obtenen representació, al final es veuen obligats a definir-se. “Potser arriba un moment en què has de decidir entre fer alcalde Maragall o Valls”, exemplifica Bartomeus.

Sense representació al Congrés

Tot i els bons resultats que els augura el CIS i la tendència electoral positiva, el Pacma no obtindria representació al Congrés a causa de la llei electoral. La presidenta del partit es mostra molt crítica amb el sistema electoral: destaca que hi ha formacions com el PNB que en les últimes eleccions només van treure 2.000 vots més que Pacma i compten amb cinc diputats al Congrés, que van ser decisius per a l’aprovació dels últims pressupostos.

Per obtenir representació en uns comicis generals, assegura el professor de ciència política de la Universitat Carles III de Madrid Pablo Simón haurien de concentrar molt d’electorat en una província, com per exemple, Madrid o Barcelona, que és on assoleixen els millors resultats. Per aquest motiu, des de l’organització es veu més factible obtenir una cadira al Parlament Europeu, en el qual l’estat espanyol és una sola circumscripció. En aquest sentit, Bartomeus assegura que si a les europees el Pacma obtingués pocs vots més dels que va tenir en les eleccions generals, obtindria un diputat a Brusel·les.

Quintupliquen els vots de Vox

Vox va omplert el palau de Vistalegre i posteriorment les pàgines dels diaris i els informatius de televisió. Per això Barquero lamenta “la publicitat” que reben els ultradretans i recorda que ells també van aconseguir omplir la Puerta del Sol de Madrid amb una concentració en contra del maltractament animal que no va tenir el mateix ressò. Els animalistes van quintuplicar el partit d’extrema dreta en les últimes eleccions, però Vox ha fet forat gràcies, en part, a la causa judicial contra el Procés.

“Vox fa més por que el Pacma”, argumenta Simón, que diu que aquesta és la raó per la qual l’extrema dreta té un paper més rellevant en l’agenda pública. A més, afegeix Bartomeus, Vox té una “influència molt clara en la deriva del nou PP de Pablo Casado” i de Cs, i forma part d’un moviment d’extrema dreta que s’està escampant arreu d’Europa. El Pacma, amb menys presència mediàtica que Vox, truca a la porta del sistema polític espanyol.