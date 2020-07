Nou pacte entre Cs i el govern espanyol: el partit taronja donarà suport a totes les conclusions per a la reconstrucció

Ciutadans fa un pas més a favor de l'entesa amb el PSOE. El partit taronja ha anunciat aquest dimecres que votarà a favor de les conclusions de tres dels quatre grups de treball de la comissió per a la reconstrucció social i econòmica al Congrés per afrontar la crisi del coronavirus. En concret, serà en matèria sanitària, en el grup sobre la Unió Europea, i en matèria econòmica, mentre que el fet que el govern espanyol exclogui l'escola concertada dels fons de reconstrucció que prepara Brussel·les els allunya d'un acord en matèria social, tot i que el grup socialista no ha descartat que al final acabin fent marxa enrere per facilitar l'entesa. En total, el govern espanyol ha acceptat fins a 20 esmenes de Cs, segons ha explicat la mateixa formació.

El partit taronja ha tornat a defensar la necessitat de primar "la utilitat i no la crispació" i ha puntualitzat que la majoria d'acords "no comptaran amb el suport de qui vol la destrucció" d'Espanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, malda des de fa dies perquè sobretot el Congrés arribi a un acord en resposta a la Unió Europea. Des d'Elvas, a Portugal, on aquest dimecres ha solemnitzat al costat del rei i el president i primer ministre portuguesos la reobertura de les fronteres, el líder socialista ha "aplaudit" que hi hagi una "voluntat per part de tots els partits per arribar a grans acords" i ha assenyalat que era "fonamental" de cara a enviar a un missatge nítid a Europa.

"Cal teixir grans consensos i no accentuar les diferències. Això va bé a Europa perquè cotitza bé que hi hagi unitat darrere del govern", ha afegit en aquest sentit el secretari general del grup socialista al Congrés, Rafael Simancas, que ha agraït la disposició de Ciutadans però ha tornat a negar que sigui un nou soci de l'executiu espanyol. "L'acord consolida l'estratègia de Ciutadans d'arribar a l'enteniment", ha puntualitzat demanant que és important que ERC se sumi també als pactes, de la mateixa manera que els populars.

De moment el PP veu amb bons ulls els acords en els grups de treball de la Unió Europea i en matèria sanitària, però en el grup econòmic torna a reclamar una baixada d'impostos i en el social la incorporació de l'escola concertada, en al mateixa línia de Ciutadans, el PNB i Junts per Catalunya. Des d'Euskadi, en el marc de la campanya de les eleccions basques, el líder del PP, Pablo Casado, ha demanat que no es faci diferències entre famílies i ha assegurat que l'única manera de sortir de la crisi és baixant impostos com estan fent altres països europeus.

Echenique defensa un acord amb el PP a Europa

En matèria europea el portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha deixat clar que un possible acord amb el PP no invalida la presentació d'una pressupostos progressistes, com ha apuntat ERC, i ha alertat que la Moncloa haurà de mirar els populars si no fa propostes més arriscades a la comissió de reconstrucció al Congrés. "Si hi ha un acord ampli en el grup sobre com actuar a la UE això facilitarà que arribin a Espanya fons finalistes i préstecs que permetran dissenyar uns pressupostos generals de l'Estat progressistes que enforteixin la sanitat pública, l'educació pública i els sistema de cures", ha assenyalat en roda de premsa telemàtica.