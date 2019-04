"Pacteu amb l'esquerra, per Déu!": el votant socialista i l'innominable pacte amb Cs

Meritxell Batet es deixa guiar, més incòmoda que espontània, pel mercat de Sant Adrià de Besòs. L'alcalde d'aquest feu socialista, Joan Callau, li indica per on cal tirar. "Cap a la dreta", "cap a l'esquerra", li va dient mentre saluda clients i comerciants. Però la direcció que li marquen els votants que se li acosten acostuma a ser sempre la mateixa. "Teniu el meu vot de sempre, però no pacteu amb...", li demana sense acabar la frase la Francisca, adrianenca nascuda a Sevilla fa setanta anys. "Pacteu amb l'esquerra, per Déu!", resol sense invocar l'innominable pacte amb Ciutadans.

El recels cap a un eventual pacte amb els d'Albert Rivera es fan evidents entre els propis, a qui Batet ha vingut a mobilitzar. Però la candidata del PSC no concreta: "No podem perdre drets", li respon a la Francisca amb una mirada comprensiva, i ja davant dels periodistes remarcarà que cal un resultat "fort" del PSOE perquè les "polítiques d'esquerres" siguin una realitat. Un resultat fort, vol dir, perquè determinats pactes no s'hagin de plantejar.

Alguns no s'ho volen ni imaginar, com la Mercedes, filla del Besòs de 47 anys i votant dels socialistes des que té "ús de raó": "Si jo sabés que pactaran amb Cs, m'ho pensaria i potser no els votaria", confessa, convençuda que Cs, PP i Vox són "cosins germans". Molt crítica amb la "manera de fer les coses i d'actuar" de la formació taronja, conclou que els tres partits de la dreta són "el mismo perro con distinto collar".

I no és l'única que fa ús del refranyer castellà. "Ciudadanos es más falso que un duro sevillano", s'hi suma l'Antonio. "Són un penell", afegeix. Veí de Sant Adrià fa més de cinquanta anys, en fa 75 que va néixer a Cabra (Còrdova), al mateix lloc que la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, destaca. Tot i que sempre ha votat el PSOE, Sánchez i el seu equip li han fet tornar una il·lusió pel projecte socialista que no sentia des dels temps de Felipe González, que ara el decep. I a l'hora dels pactes ho té clar: "Esquerres, que la dreta m'ha pres moltes coses", diu, i assegura que si guanyés Vox marxaria a Andorra.

Batet no porta americana de pana, com l'expresident espanyol en el seu moment àlgid, però sí un anorac platejat per passejar pel mercat de Sant Adrià. El tradicional votant socialista, però, li demana més que aparences. I segurament molts preferirien un pacte amb Podem, que va guanyar les últimes generals al municipi, que l'innominable acord amb Ciutadans. Un acord que Batet, de moment, es nega a descartar.