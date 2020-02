El País Basc assumirà la gestió de la Seguretat Social a partir del 2021

Euskadi ha aconseguit tancar aquest dijous el calendari de les transferències pendents amb el govern espanyol, que finalitzarà el 2021 amb la inclusió de la gestió econòmica de la seguretat social. El País Basc aconseguirà, per tant, una de les seves reivindicacions històriques: el compliment del que estableix l'Estatut de Gernika.

A partir d'aquest mateix any, el govern basc també gestionarà les presons, una altra de les transferències més polèmiques. El calendari ("orientatiu") pactat pels governs espanyol i basc per traspassar les 32 competències pendents després d'una reunió entre la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, i el conseller de Governança Pública basc, Josu Erkoreka, es divideix en quatre fases.

El portaveu basc ha expressat descontentament pel fet que s'hagin deixat les competències sobre Seguretat Social per a la quarta fase, en la segona meitat del 2021, quan començarien "els estudis per a l'examen de les matèries relacionades" amb aquesta competència, una de les més complexes. El càlcul és que aquests estudis estiguin finalitzats el desembre d'aquell any. Darias i Erkoreka han assenyalat que, de tota manera, la negociació sobre aquest tema no s'iniciarà fins que es renovi el Pacte de Toledo.

Així, durant la primera fase es debatran les competències sobre productes farmacèutics, assegurança escolar i ajudes prèvies a la jubilació de treballadors afectats per expedients de regulació de l'ocupació (ERO), mentre que el segon bloc comprèn onze matèries la negociació de les quals arrencarà al juny, quan estigui constituït el nou govern basc (després de les eleccions del 5 d'abril), tal com ha explicat la ministra.

En aquest bloc s'hi inclourà la negociació de la gestió dels centres penitenciaris, així com les competències en assegurances i serveis privats de seguretat, meteorologia, assegurances agràries, transport per carretera, fons de protecció a la cinematografia, mercats de productes de pesca i cultius marins, paradors de turisme, assignació de l'ISBN i l'ISSN (els codis internacionals estandarditzats per a publicacions monogràfiques i seriades, respectivament), així com l'ordenació i la gestió del litoral.

Pel que fa al tercer bloc, les converses arrencaran el gener del 2021 amb la previsió d'arribar a acords al juny i s'hi negociaran disset competències: crèdit oficial, crèdit i banca, mercat de valors, centres d'investigació i assistència tècnica, hidrocarburs, salvament marítim, sector públic estatal, administració institucional i innovació tecnològica, i funcions de transport ferroviari en determinades línies de Rodalies i Feve. També formen part d'aquest tercer bloc les competències d'aeroport, ports d'interès general, immigració, títols i estudis estrangers en ensenyament universitari, permisos de circulació i matriculació de vehicles, règim electoral municipal, inspecció pesquera i centres d'estudis, i experimentació d'obres públiques.