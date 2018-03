'El País': "L'autoantropofàgia ha sigut més mortal per als dirigents independentistes que la mateixa dinàmica judicial"

"L'autoantropofàgia ha sigut més mortal per als dirigents independentistes que la mateixa dinàmica judicial. Si Carles Puigdemont no hagués mantingut viva la flama del cop antidemocràtic, i si Marta Rovira a l'hora de la veritat no hagués sortit cames ajudeu-me, haurien desaparegut alguns dels motius que justificaven, o almenys explicaven, les mesures cautelars de presó".