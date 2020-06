La pugna entre Paluzie i Canadell per dirigir l'ANC es reobre dos anys després indirectament

El 24 de març del 2018, Elisenda Paluzie s'imposava a les últimes eleccions de l'ANC per prop de 2.000 vots respecte al segon classificat, el cofundador del Cercle Català de Negocis, Joan Canadell. Dos anys després i enmig d'uns nous comicis del secretariat nacional, es reobre aquella pugna, però no directament entre ells dos. El flamant nou president de la Cambra de Comerç de Barcelona s'ha posicionat a favor de Montse Soler, impulsora d'Eines de País, la campanya de l'entitat que el va catapultar a fer-se amb el control d'aquesta corporació. Soler, que ja és secretària nacional de l'entitat, és membre de la junta de la Cambra i una persona de l'entorn més pròxim de Canadell.

La meva opinió: @MontseSolerPrat una “bèstia”, creadora d’Eines de Pais @DavictusCat home d’acció i ben preparat @XavierSunyer un pencaire, molt actiu a @cambrabcn @AdriaAlsina molt bó en comunicació i tecnologies @rosetjordi gran empresari patriota! https://t.co/62qkehj8Bu — Joan Canadell (@jcanadellb) May 30, 2020

No és l'única candidatura que l'empresari ha validat. Canadell també ha reclamat el vot per David Fernàndez, vicepresident del Cercle Català de Negocis i secretari nacional de l'ANC; Xavier Sunyer, també vinculat a la Cambra de Comerç; Adrià Alsina, excap de comunicació i excandidat a la presidència de l'entitat, i Jordi Roset, encara que diverses fonts apunten que aquest últim és pròxim a Paluzie. El sector que abandera Canadell reclama incrementar la pressió als partits independentistes per la seva paràlisi. Una pressió que considera que l'actual direcció de l'entitat no ha exercit . En una entrevista a Nació Digital , Canadell explicava aquest dimarts que no ha vist una ANC "forta", que denunciés l'actuació dels partits independentistes. "No s'ha fet una gestió proactiva ni de marcar de prop els partits. Els resultats dels últims dos anys són pobres", va afirmar.

Paluzie, que segueix sent la principal candidata per la seva popularitat en els comicis que es van obrir dimecres i s'acabaran dissabte, ja ha avisat que si no se sent còmoda amb el secretariat que surti elegit no es postularà com a presidenta perquè aquest òrgan serà qui esculli qui ha de liderar la principal entitat independentista, amb Òmnium. Fa dos anys Paluzie va ser elegida presidenta com a solució de consens davant la pugna entre els partidaris d'Alsina, pròxim a l’expresident Jordi Sànchez, i del president del CIEMEN, David Minoves, a qui acusaven de voler portar l'entitat cap als postulats d'ERC per la seva antiga militància als republicans, tot i defensar l'acostament als CDR.

En aquesta cursa electoral, Soler també té l'aval d'una trentena d'exsecretaris nacionals, com Jaume Marfany, que va ser vicepresident de l'ANC entre el 2013 i el 2015; Àngels Folch, coordinadora de la comissió de discurs polític entre el 2012 i el 2013; Oriol Sallas, tresorer entre el 2013 i el 2014, o els exsecretaris nacionals Víctor Cucurull, Enric Fontanals o Jordi Murgó. En un comunicat fet públic aquesta setmana, els exmembres de la direcció de l'entitat demanen el vot per diferents candidats i apareixen els quatre noms que ha posat Canadell sobre la taula: Soler, Fernàndez, Alsina i Roset. "Considerem que reuneixen les condicions necessàries per ser elegits membres del secretariat nacional", han subratllat en una llista on no hi surt ni Paluzie ni Antonio Baños, que ha refusat optar a la presidència, tot i presentar candidatura.

"No hi va haver consens amb Paluzie entre els signants", reconeix Marfany, que considera que Soler "ha fet molta feina" i que els altres candidats pels quals aposta Canadell "són noms que poden ser vàlids". El principal corrent crític, Salvem l'ANC, no ha presentat candidatura però es mostra molt crític amb la gestió de l'actual direcció. Aquesta plataforma exigeix un canvi de rumb. "La deriva de la direcció és autoritària amb una estructura piramidal que no té en compte les bases i que fa seguidisme dels partits i no fomenta la mobilització", opina un integrant de Salvem l'ANC.

"El nostre objectiu no és dirigir l'entitat, sinó canviar la seva manera d'actuar perquè no volem que el nou secretariat repeteixi els mateixos errors", remarca aquest membre de la plataforma, que lamenta que se'ls acusi també de situar-se a l'entorn de la Crida, pel conflicte obert que han tingut amb el membre del secretariat nacional, tertulià i també militant d'ERC Roger Heredia, que aquesta setmana ha estat exclòs de la cursa electoral per haver infringit el reglament electoral al participar en tertúlies quan s'estipula que els aspirants no poden fer campanya més enllà dels actes que organitza la mateixa ANC.

I és que Salvem l'ANC, que agrupa diferents territorials, va néixer a les Terres de l'Ebre enmig de la negativa de la direcció a expulsar Heredia, a qui van acusar de treballar com a opinador i partidistament per al seu partit des de l'ANC de les Terres de l'Ebre i van exigir, sense sort, que se l'apartés del càrrec. "Hi ha massa vici a posar etiquetes, a Salvem l'ANC hi ha gent de tots els partits", assegura aquesta mateixa font.

El sector vinculat a la CUP, bàsicament a Poble Lliure, en canvi, advoca per Paluzie com a presidenta, i amb Baños, Narcís Turull o Àrià Bayé, com a vicepresidents.

Paluzie apuja el to amb retrets als partits

Davant les crítiques que ha rebut Paluzie pel seu suposat seguidisme dels partits, l'actual presidenta ha apujat el to de la campanya amb durs retrets a les formacions independentistes. Diumenge, en un acte electoral, va acusar "tots els partits suposadament independentistes del Parlament" de "no voler fer la independència en la situació actual". En un acte telemàtic de les candidatures amb la territorial del Vallès Occidental, Paluzie va criticar que en reunions de la taula de partits i entitats JxCat, ERC i CUP han dit que "no estan preparats ara" per fer la independència.

A més, durant la seva intervenció la candidata els va retreure que proposin un referèndum pactat amb l'Estat perquè "és mentir a la gent", perquè "Espanya no el concedirà mai". La candidata també va revelar que alguns sectors de l'independentisme proposen un nou referèndum unilateral. "De què serveix si ja vam fer l'1-O? No el deslegitimem més", va denunciar. Durant l'acte Paluzie va justificar que al full de ruta de l'entitat, aprovat al març amb el 92% dels vots dels socis, s'estableixi que si en les pròximes eleccions s'aconsegueix que el 50% més u dels vots siguin independentistes es donarà per validada l'estratègia unilateral. "Ho hem fet perquè no tinguin més excuses. Ja n'hi ha prou d'excuses", va sentenciar. En aquest full de ruta, l'ANC va aprovar que només donarà suport a les pròximes eleccions als partits que no descartin la via unilateral, matisant la proposta inicial que advocava per donar suport tan sols als partits que "assumeixin explícitament una proposta de mandat cap a la unilateralitat".