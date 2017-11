Pamela Anderson: "No és un desastre que Catalunya s'independitzi"

260x366 Pamela Anderson / GETTY Pamela Anderson / GETTY

L'actriu Pamela Anderson ha defensat "la causa independentista" catalana en un 'post' a la web de la seva fundació, la Pamela Anderson Foundation. En el text afirma que la situació actual que viu Catalunya "es deu a que els catalans s'hagin sentit reprimits durant molt temps" i a que el PP "només sap treballar amb la provocació". Des del seu punt de vista, "el govern espanyol ha estat totalment idiota i ha alimentat aquesta situació".

Però Anderson va més enllà, l'actriu afirma que "la idea que tot Espanya és igual i uniforme és un mite" i recorda que els catalans, el País Basc i Galícia "tenen la seva pròpia cultura i idioma". Sobre Catalunya afegeix, a més, que "sempre ha estat la més oberta al món".

Proposa referèndum

A banda de consideracions generals, l'estrella de ' Baywatch' també planteja una sortida al conflicte. L'artista aposta per un referèndum, "el mateix que ja va fer Regne Unit amb Escòcia". Així, opina, "als catalans se'ls donaria l'opció i el tracte just, la justícia i l'oportunitat de decidir adequadament".

"No és un desastre que Catalunya s'independitzi. No és una mala idea ni la fi del món si se sap gestionar correctament", conclou. "El poble català té dret a determinar el seu propi futur i a decidir com governar els seus assumptes. Els desitjo bona sort", afirma.

La governança del futur

Anderson també parla d'Europa i afirma que el poder s'ha d'apropar més a l'àmbit local. "El futur d'Europa com a continent d'estats nació és obsolet [...] Europa estaria bé com una col·lecció de diferents regions, com Suïssa", argumenta.