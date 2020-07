El Parlament aprova amb el vot d'ERC instar el Govern a deixar sense sou els mossos acusats d'agressions racistes

JxCat i ERC han tornat a exhibir les seves diferències al Parlament. Aquest cop, ho han fet en el ple monogràfic dedicat a la crisi del covid-19, en què també s'han votat resolucions que no tenien res a veure amb aquesta qüestió. Una d'elles l'ha presentada la CUP i instava al Govern a suspendre de sou i feina als sis agents dels Mossos d'Esquadra implicats en una agressió racista al Bages. La proposta ha tirat endavant, però ho ha fet amb la divisió de vot dels dos socis de Govern. Mentre que ERC hi ha votat a favor, JxCat s'ha abstingut. Quan va esclatar el cas, els republicans ja van considerar "insuficients" les mesures adoptades pel departament d'Interior, que comanda Miquel Buch (JxCat), contra els agents acusats.

Però la divisió de vot entre els dos socis no s'ha quedat aquí, sinó que també s'ha fet palesa en tres resolucions més. Una sobre ecologisme proposada també per la CUP que demanava, entre d'altres, començar a tramitar el projecte de llei de biodiversitat i també elaborar un informe sobre el grau de compliment de la llei del canvi climàtic. Els republicans hi han votat a favor, mentre que JxCat ho ha fet en contra.

També s'han dividit en dues propostes de Catalunya en Comú. Una sobre "model de país", en què els comuns reclamaven superar el model productiu basat en projectes que consideren "insostenibles" com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el projecte de Barcelona World. I també en una altra sobre l'emergència climàtica i el món rural, en què, entre d'altres mesures, Catalunya en Comú reclamava impulsar l'impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos d'efecte hivernacle i també l'impost sobre emissions portuàries. En totes dues, ERC s'ha abstingut, mentre JxCat hi ha votat en contra. Precisament, en la negociació pressupostària els comuns havien pactat amb el Govern desplegar aquests dos impostos mediambientals al llarg d'aquest any.

Comissió d'investigació sobre les actuacions policials

La CUP també havia proposat tirar endavant una comissió d'investigació sobre les actuacions policials dutes a terme pels Mossos d'Esquadra i analitzar "els mecanismes interns de control, avaluació i correcció". En aquest cas, JxCat i ERC han votat a l'una i la proposta ha tirat endavant, tot i que el PP, el PSC i Cs hi han votat en contra. On els cupaires no han aconseguit fer moure els partits que formen el Govern és en la seva petició perquè la Generalitat es retiri de les acusacions particulars de les causes que afecten activistes independentistes, com ara la investigació per les protestes postsentència. La proposta dels anticapitalistes no ha tirat endavant perquè només hi han votat a favor els comuns, mentre que JxCat i ERC s'han abstingut i el PP, el PSC i Cs hi han votat en contra.

Sí que s'ha aprovat la proposta d'ERC perquè la cambra catalana reafirmés que la "independència és l'única alternativa" perquè Catalunya pugui afrontar la reconstrucció amb garanties i la seva oferta d'un "acord de país" que constatava dues coses: que el conflicte polític amb l'Estat no pot quedar "somort" pel coronavirus i "l'existència d'una causa general contra l'independentisme". JxCat, ERC i la CUP hi han votat a favor.

En les seves resolucions, els cupaires també havien proposat que el ple es posicionés sobre l'estàtua de Colom. Una qüestió que en les últimes setmanes ha generat polèmica per les declaracions que va fer la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista a l'ARA, en què va defensar que seria una bona mesura treure l'estàtua. Hores més tard, però, va rectificar i va explicar que s'havia de "contextualitzar". Els anticapitalistes proposaven retirar el monument, però la proposta no ha tirat endavant perquè només hi han votat a favor ells, mentre que JxCat, ERC i també els comuns s'han abstingut i la resta de grups hi han votat en contra.