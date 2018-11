El Parlament Europeu aprova tornar a demanar a Espanya que reconegui Kosovo

El ple del Parlament Europeu ha tornat a demanar a Espanya, Romania, Eslovàquia, Grècia i Xipre, que reconeguin Kosovo en una resolució no vinculant aprovada per 393 vots a favor, 139 en contra i 71 abstencions. L'informe aprovat per la cambra europea subratlla que "el reconeixement seria beneficiós per a la normalització de les relacions entre Kosovo i Sèrbia".

El Parlament Europeu fa anys que demana a aquests cincs països de la UE que reconeguin la república bàltica, ja que són els únics de la Unió Europea que encara no ho han fet. A més, aquesta vegada el text aprovat defensa avançar en l'exempció de visats a la UE per als kosovars després que la Comissió Europea ha constat que Kosovo ha complert totes les condicions perquè això és produeixi, un pas que consideren clau per acostar l'exprovíncia sèrbia al bloc europeu.

El mateix text també expressa una forta preocupació per la corrupció generalitzada del país, les influències polítiques indegudes i els recursos financers insuficients destinats als tribunals, així com la necessitat que s'arribi a un consens entre els diferents partits kosovars perquè s'aprovin les reformes exigides des de Brussel·les.

Fa dos anys que el Parlament Europeu ja va demanar als cinc països que reconeguessin Kosovo. Encara no ho han fet, i ara se'ls torna a emplaçar a reconèixer la república bàltica, dies després del problema del COI amb el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, Josep Borrell.