La mesa del Parlament acorda que els diputats renuncïin a les dietes per destinar-les a lluitar contra el coronavirus

Llum verda a la proposta de Roger Torrent. El president del Parlament va anunciar dijous que demanaria als diputats que renunciïn voluntàriament a les dietes mentre dura el confinament perquè es donin a alguna entitat que estigui fent front a la crisi sanitària, i la iniciativa ha estat validada avui en relació a les del mes de març.

El confinament posa a debat arreu les dietes per desplaçament dels diputats

Pel que fa al salari del mes d'abril, la mesa decidirà la setmana vinent com s'articula la donació de les dietes. Una possibilitat que s'ha posat sobre la taula és que el Parlament no les aboni i faci una donació a entitats que estan lluitant contra la covid-19, o bé es retornin al Govern perquè es destinin al departament de Salut. En qualsevol cas, hi ha acord sobre donar les dietes també del mes d'abril però la fórmula concreta es decidirà en la propera mesa.

D'altra banda, la mesa del Parlament també ha autoritzat les compareixences dels consellers i conselleres del Govern davant les comissions respectives. Es faran per via telemàtica i s'hi podran fer preguntes orals. L'ordre de les compareixences (dia i hora) es decidirà a partir de la proposta que presentarà el Govern, perquè les videoconferències coincideixen entre elles.

Aquesta demanda l'ha traslladat Cs, que amb un escrit ha demanat que la cambra catalana exclogui de la paralització de l'activitat parlamentària pel covid-19 les iniciatives de control de l'acció de Govern per part dels grups, perquè hagi de respondre les preguntes escrites de l'oposició com és habitual. Tal com ha avançat Europa Press i ha confirmat l'ARA, fonts de Cs han assegurat que tots els grups parlamentaris –tant els que formen part de la mesa com els que no– han donat suport a la seva iniciativa perquè el Govern respongui les preguntes per escrit i les peticions de documentació, i que es puguin fer preguntes orals sobre el coronavirus en comissions telemàtiques, una opció plantejada durant el debat.

La setmana passada, han exposat aquestes mateixes fonts, diversos partits van exigir que l'executiu respongués les preguntes que registri l'oposició sobre el covid-19 dins dels terminis habituals, però JxCat i ERC, segons Cs, ho van rebutjar en la reunió de la mesa, en la qual tenen majoria. En l'escrit de Cs, el partit espanyolista argumenta que l'estat d'alarma no impedeix la tramitació parlamentària d'iniciatives de control de l'acció del Govern, i demana que la mesa exclogui aquestes iniciatives de la paralització de l'activitat parlamentària, reprenent els terminis habituals d'aquests tràmits. La CUP i el PSC-Units es van queixar la setmana passada després de la reunió de la mesa que les mesures per minimitzar l'activitat parlamentària comportessin una pròrroga per al Govern davant d'aquestes iniciatives, i Cs va presentar aquest escrit perquè el Govern hagi de respondre en els terminis habituals. Al seu torn, fonts del PSC expliquen que demanaran que la consellera de Salut, Alba Vergés, comparegui periòdicament de manera telemàtica a la cambra, i no només de manera puntual.

El debat sobre el reglament del Parlament

Els serveis jurídics van emetre un informe recordant que el Parlament té la possibilitat de celebrar plens amb una presència màxima de 21 diputats i vot delegat per a la majoria, que és tal com es fa al Congrés, i insistint que no es disposa de la infraestructura per fer un ple completament telemàtic i amb totes les garanties. Per tant, per fer efectius els plens telemàtics en casos d'excepcionalitat és necessària com a mínim una reforma del reglament.

JxCat i ERC van decidir la setmana passada posar en marxa la ponència per habilitar els plens a distància en situacions excepcionals, i la mesa està ara pendent de resoldre les peticions de reconsideració presentades pels grups de l'oposició (PSC, Cs i PP). No obstant, un segon informe dels serveis tècnics de la cambra legislativa allunya la possibilitat que aquesta reforma pugui implementar-se durant la crisi sanitària. L'escrit considera que caldria "un temps d'estudi i valoració" de la reforma, un "temps d'implementació i un temps de proves tècniques i validació funcional", per la qual cosa creu "molt poc probable una solució imminent o a curt termini". D'aquesta manera, l'única possibilitat que hi ha per tirar endavant els tràmits i els decrets pendents és fer el ple amb una presència màxima de 21 diputats i vot delegat. De moment no n'hi ha cap de convocat.

Decrets pendents de convalidar

Ara per ara hi ha set decrets del Govern pendents de convalidar, apunten fonts parlamentàries. El primer que caldria abordar és el del règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, ja que el termini acaba el 27 d'abril. L'últim fa referència a les noves mesures extraordinàries per fer front a la pandèmia.